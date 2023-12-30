Штучний інтелект Microsoft Copilot тепер доступний на iOS

Невдовзі після релізу застосунку Copilot на Android корпорація Microsoft також випустила версію для платформи iOS (включаючи iPadOS).

Застосунок надає доступ до ШІ Microsoft Copilot (раніше Bing Chat) і працює аналогічно до мобільного застосунку OpenAI ChatGPT. Користувачі можуть ставити запитання, складати електронні листи та узагальнювати текст. Крім того, можна створювати зображення завдяки інтеграції з генератором зображень з текстових описів DALL-E3.

На відміну від безкоштовної версії ChatGPT, яка використовує GPT-3.5, Copilot дозволяє отримати доступ до досконалішої великої мовної моделі OpenAI GPT-4 без необхідності платити за підписку.

Мобільні версії застосунку Microsoft Copilot для iOS та iPadOS доступні для безкоштовного завантаження в магазині Apple App Store.

Джерело: The Verge