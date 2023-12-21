Шукаємо веб-дизайнера для співпраці з ITC.ua

Ми попросили майджорні показати нашого майбутнього дизайнера, якщо бачите себе тут, тоді вам точно до нас 🙂 Це звісно жарт, але ми оголошуємо пошук того самого віртуоза інтерфейсу.

Дизайнер буде працювати над трьома нашими сайтами: MC.today, ITC.ua та Highload.today. Основні обов’язки включають розробку лендінгів, банерів, віджетів, презентацій та інших крутих дизайн-завдань.

Вимоги:

Досвід у створенні веб-дизайну.

Технічна грамотність

Наявність портфоліо

Готовність працювати на постійний фріланс.

Від 20 до 40 годин на місяць завантаження

Якщо ви відчуваєте, що це про вас, надсилайте своє портфоліо за адресою [email protected] або скористуйтеся формою нижче.

Приєднуйтесь до нашої креативної команди – ми чекаємо саме на вас!