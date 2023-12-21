Новини Новини 21.12.2023 о 09:39 comment views icon

Шукаємо веб-дизайнера для співпраці з ITC.ua

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ITC.UA

Редакція ITC.ua

Ми попросили майджорні показати нашого майбутнього дизайнера, якщо бачите себе тут, тоді вам точно до нас 🙂 Це звісно жарт, але ми оголошуємо пошук того самого віртуоза інтерфейсу.

Шукаємо веб-дизайнера для співпраці з ITC.ua

Дизайнер буде працювати над трьома нашими сайтами: MC.today, ITC.ua та Highload.today. Основні обов’язки включають розробку лендінгів, банерів, віджетів, презентацій та інших крутих дизайн-завдань.

Вимоги:

  • Досвід у створенні веб-дизайну.
  • Технічна грамотність
  • Наявність портфоліо
  • Готовність працювати на постійний фріланс.
  • Від 20 до 40 годин на місяць завантаження

Якщо ви відчуваєте, що це про вас, надсилайте своє портфоліо за адресою [email protected]   або скористуйтеся формою нижче.

Приєднуйтесь до нашої креативної команди – ми чекаємо саме на вас!

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