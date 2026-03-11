Intel представила процесори Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus

Intel

Intel представила нові десктопні процесори Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus, покликані оновити лінійку Arrow Lake.





Нові процеси мають досконалішу архітектуру та підвищену продуктивність. Intel називає 200S Plus своїми найшвидшими на зараз десктопними процесорами, які пропонують вищу продуктивність у багатоядерному режимі за прийнятну ціну та низку нових функцій.

Core Ultra 7 270K Plus

Ця модель найшвидша у лінійці. Загалом вона поєднує 24 ядра. З них 8 P-ядер на архітектурі Lion Cove та 16 E-ядер з архітектурою Skymont. Максимальна тактова частота в режимі Boost складає 5,5 ГГц. Тактова частота всіх ядер в режимі Boost для P-ядер — 5,4 ГГц, для E-ядер — 4,7 ГГц. Обсяг кеш-пам’яті L2 — 40 Мб, L3 — 36 Мб. Частота D2D 3,0 ГГц та 4 ядра iGPU з тактовою частотою 2,0 ГГц. Енергоспоживання складає 250 Вт.

Core Ultra 7 270K Plus проти 265K:





24 ядра (8+16) проти 20 (8+12)

Та сама тактова частота у режимі Boost

+100 МГц All E-Core Boost

36 Мб L3 проти 30 Мб L3

40 Мб L2 проти 36 Мб L2

3,0 ГГц D2D проти 2,1 ГГц D2D

Та сама MTP потужність 250 Вт

$299 проти $394 (рекомендована роздрібна ціна)

Core Ultra 5 250K Plus

Core Ultra 5 250K Plus наступник Core Ultra 5 245K. Загалом він отримав 18 ядер. З них 6 P-ядер Lion Cove та 12 E-ядер Skymont. Максимальна тактова частота в режимі Boost — 5,3 ГГц. Тактові частоти всіх ядер в режимі Boost — 5,1 ГГц для P-ядер та 4,6 ГГц для E-ядер. 36 Мб кеш-пам’яті L2 та 30 Мб — L3. Частота D2D 3,0 ГГц та 4 ядра iGPU з тактовою частотою 1,9 ГГц. Середнє енергоспоживання 159 Вт.

Core Ultra 5 250K Plus проти 245K:

18 ядер (6+12) проти 14 (6+8)

+100 МГц тактова частота в режимі Boost

+100 МГц для всіх P-ядер

30 МБ L3 проти 24 Мб L3

36 Мб L2 проти 26 Мб L2

3,0 ГГц D2D проти 2,1 ГГц D2D

Та сама MTP потужність 159 Вт.

$199 проти $309 (рекомендована роздрібна ціна)

Технічні характеристики Intel Core Ultra 200S “Arrow Lake” та Arrow Lake Refresh

Процесор Ядра/потоки Базовий тактовий генератор (Ядро P/E) Максимальна потужність (Ядро P/E) Кеш (L3 / L2) Підтримка пам’яті TDP (PL1 / PL2) Ціна Core Ultra 9 290K Plus 24/24 (8+16) 3,7 / 3,2 ГГц 5,8 / 4,8 ГГц 36 Мб / 40 Мб DDR5-7200 125 Вт / 250 Вт Скасовано Core Ultra 9 285K 24/24 (8+16) 3,7 / 3,2 ГГц 5,7 / 4,6 ГГц 36 Мб / 40 Мб DDR5-6400 125 Вт / 250 Вт $589 Core Ultra 7 270K Plus 24/24 (8+16) 3,7 / 3,2 ГГц 5,5 / 4,7 ГГц 36 Мб / 40 Мб DDR5-7200 125 Вт / 250 Вт $299 Core Ultra 7 265K 20/20 (8+12) 3,9 / 3,3 ГГц 5,5 / 4,6 ГГц 30 Мб / 36 Мб DDR5-6400 125 Вт / 250 Вт $394 Core Ultra 7 265KF 20/20 (8+12) 3,9 / 3,3 ГГц 5,5 / 4,6 ГГц 30 Мб / 36 Мб DDR5-6400 125 Вт / 250 Вт $379 Core Ultra 5 250K Plus 18/18 (6+12) 4,2 / 3,5 ГГц 5,3 / 4,7 ГГц 24 Мб / 26 Мб DDR5-7200 125 Вт / 159 Вт $199 Core Ultra 5 245K 14/14 (6+8) 4,2 / 3,6 ГГц 5,2 / 4,6 ГГц 24 Мб / 26 Мб DDR5-6400 125 Вт / 159 Вт $309 Core Ultra 5 245KF 14/14 (6+8) 4,2 / 3,6 ГГц 5,2 / 4,6 ГГц 24 Мб / 26 Мб DDR5-6400 125 Вт / 159 Вт $294

Додано 4 енергоефективних ядра (E-ядра). Таким чином Core Ultra U7 270K Plus має 24 ядра (8P+16E), Core Ultra U5 250K Plus — 18 ядер (6P+12E)

Збільшення частоти D2D до 900 МГц порівняно з Core Ultra U7 265K та Core Ultra U5 245K, що підвищує швидкість з’єднання контролера ЦП з пам’яттю майже на 1 ГГц, значно знижуючи затримку системи та підвищуючи продуктивність в іграх

Новий інструмент бінарної оптимізації Intel, що допомагає оптимізувати робочі навантаження для підвищення IPC процесора та продуктивності. Навіть якщо робочі навантаження були оптимізовані для іншого процесора x86, ігрової консолі чи попередніх архітектур

Підтримка пам’яті DDR5 7200 МТ/с порівняно з 6400 МТ/с на процесорах Intel Core Ultra 200S серії без Plus. Сумісність з профілем BIOS Intel Core Ultra 200S Boost та гарантійна підтримка розгону пам’яті до 8000 МТ/с

Рання підтримка пам’яті 4-Rank CUDIMM, здатної вміщувати до 128 ГБ на одному модулі.

Нові функції

Новий інструмент оптимізації бінарних файлів орієнтований на підвищення продуктивності з урахуванням наявних робочих навантажень. Він використовує IP-ядра компілятора та профілювання Intel для оптимізації продуктивності бібліотек та виконавчих файлів, гарантуючи, що жодний процес не буде пропущений.

Процесори Intel Core Ultra 200S Plus першими отримають ранню підтримку пам’яті CUDIMM DDR5 на деяких материнських платах. Для цього Intel спільно з партнерами хоче запропонувати близько 12 нових материнок LGA 1851, та 100 варіантів від системних інтеграторів. Контролер пам’яті Plus забезпечить підтримку процесорами Intel Core Ultra 200S Plus швидкості до 7200 МТ/с у стандартному режимі та до 8000 МТ/с у режимі розгону й з гарантією.

Порівняння продуктивності з Ryzen 7 9700X та Ryzen 5 9600X

Intel порівнює Core Ultra 7 270K Plus з Ryzen 7 9700X, а Core Ultra 5 250K Plus — з Ryzen 5 9600X. У багатопотокових середовищах Plus можуть похвалитись вдвічі вищою продуктивністю за різних робочих навантажень. Цілком очікувано, оскільки порівнюються 24 ядра та 8 ядер/16 потоків та 18 ядер й 6 ядер/12 потоків.

Intel також порівнює ігрову продуктивність процесора Core Ultra 7 270K Plus з Core Ultra 7 265K Plus. 270K Plus демонструє двозначне зростання продуктивності в ряді ігор при роздільній здатності 1080p і в середньому приблизно на 15% випереджає 265K.

Водночас процесор Intel Core Ultra 5 250K Plus в середньому на 13% швидший в іграх порівняно з Core Ultra 5 245K, а також демонструє двозначні показники покращення.

Intel Core Ultra 7 270K Plus надійде у продаж з рекомендованою роздрібною ціною $299, а Core Ultra 5 250K Plus — за ціною $199.

