Шутер F.E.A.R. повернули до життя з "фанатським ремастером": 240 FPS, підтримка контролера та виправлена фізика

Маргарита Юзяк

Шутер F.E.A.R. повернули до життя з "фанатським ремастером": 240 FPS, підтримка контролера та виправлена фізика
F.E.A.R. / Monolith Productions, & Inc., Timegate

Моддери дали “новий подих” олдовому шутеру F.E.A.R. — Echo Patch перетворив культову гру 2005 року на фактично нову сучасну версію.

Оригінальна F.E.A.R. досі відома прокачаним штучним інтелектом ворогів і механікою боїв. Проте тайтлу 20 років, тому на сучасних відеокартах він не працював стабільно. Через технічну несумісність текстури виглядали розмитими, фізика ламалася на високих FPS, а деякі дії, як-от удар ногою в стрибку, взагалі ставали недоступними. Усі проблеми розв’язав Echo Patch.

Мод відкрив можливість грати плавно при 240 FPS без нестабільної фізики чи забагованої анімації води. Тепер F.E.A.R. підтримує масштабування HUD, підтримку контролера XInput і зменшує затримку введення. Моддери також додали окремі функції: можна вимкнути чорні рамки (літтербокс) під час катсцен і користуватись ліхтариком без обмежень.

Ще одна важлива зміна — реалістичність світу. Тепер кулі, гільзи, сліди крові й уламки залишаються на мапі, замість того щоб зникати, як у версії 2005 року. Гравець бачить наслідки боїв до самого кінця рівня, а не лише кілька секунд після перестрілки.

Шутер F.E.A.R. повернули до життя з "фанатським ремастером": 240 FPS, підтримка контролера та виправлена фізика
F.E.A.R. / Monolith Productions, & Inc., Timegate

Крім того, Echo Patch покращує вигляд моделей, робить текстури чіткішими та прибирає обмеження на рівень деталізації — тепер навіть далекі об’єкти виглядають максимально якісно. Гру можна запускати у високих роздільних здатностях без артефактів з надто дрібним шрифтом.

Патч доступний на GitHub у версії 2.2.3. Встановлення просте: достатньо розпакувати файли в теку з FEAR.exe та налаштувати .ini для додаткових опцій, як-от обмеження FPS у версії GOG. Після цього сучасний F.E.A.R. буде у ваших руках. Окремо нагадаємо для фанатів олдових ігор, нещодавно в GOG вийшов мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly, всередині якого 32 мапи з усіх частин серії. А ще ентузіаст портував Morrowind в Elden Ring.

Джерело: GitHub

