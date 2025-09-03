Новини Ігри 03.09.2025 comment views icon

В GOG вийшов мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly — всередині 32 мапи з усіх частин серії

Маргарита Юзяк

S.T.A.L.K.E.R. Anomaly

В GOG офіційно з’явився мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly — реліз можна завантажити безплатно, але є один нюанс.

Мод буде доступний лише тим, хто володіє оновленою S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat Enhanced Edition у бібліотеці GOG. Встановлення відбувається одним кліком, тож гра запускається як повноцінний продукт без додаткових маніпуляцій.

“Вільні сталкери, ветерани та мисливці — час розширити межі своїх пригод у Зоні. Вітаємо команду Anomaly з релізом!” — написала команда розробників GSC Game World.

Anomaly працює на оновленому 64-бітному рушії X-Ray і включає 32 мапи з попередніх ігор серії. Є кілька режимів — сюжетна кампанія, пісочниця або масштабна війна фракцій. Передбачені й механіки виживання: голод, спрага, втома, радіація та поступове зношування спорядження.

Гравці кажуть, що мод підтримує сотні налаштувань і сумісний із додатковими модифікаціями. Для нього вам знадобиться 16 ГБ вільного місця. Реліз став можливим завдяки співпраці авторів проєкту, GOG та GSC Game World.

Паралельно команда GSC активно розробляє два DLC до S.T.A.L.K.E.R. 2. Сюжет майбутніх доповнень залишається оповитий таємницею, але розробник натякав на Дугу. Фани припустили, що там може або розпочатися DLC, або стати ключовою локацією. Ще розробники готують порт S.T.A.L.K.E.R. 2. на PS5, для якого вже оголошена дата релізу та тривають передзамовлення.

Джерело: GSC 

