Скільки протримається зв'язок в Україні у "тотальний" блекаут? Відповідають Київстар, Vodafone та lifecell

Київстар, Vodafone та lifecell постійно звітують про покращення автономності мережі, однак атаки ворога лише посилюються і ставлять перед ними нові виклики. На тлі останніх ситуацій із Києвом, в українців все частіше з’являються думки про “тотальний” блекаут, і якщо він станеться — то наскільки довго буде доступним зв’язок?





До 10 годин роботи в автономному режимі

В модернізації мереж українські оператори зробили головну ставку на заміну старих свинцевих батарей на сучасні літієві: такі швидше заряджаються та мають у 10 разів більший ресурс роботи.

Vodafone: 95% станцій оснащені новими батареями, здатними працювати до 10 годин у звичайному режимі.

95% станцій оснащені новими батареями, здатними працювати до 10 годин у звичайному режимі. lifecell : Понад 94% мережі готові працювати автономно 10 годин за умови повного заряду. Компанія вже встановила 46 тисяч нових літієвих батарей.

: Понад 94% мережі готові працювати автономно 10 годин за умови повного заряду. Компанія вже встановила 46 тисяч нових літієвих батарей. Київстар: Посилив резервування мережі в більш ніж 4 рази від початку вторгнення. Базові станції можуть працювати автономно до 10 годин, роботу мережі підтримують 251 тисяча акумуляторів та 4 тисячі генераторів.

Водночас показник “до 10 годин” можливий за нормальних умов. У реальності час роботи залежить від навантаження на мережу, температури повітря й часу на підзарядку між вимкненнями.

Дзвінки — так, з інтернетом гірше

Те, що мобільний інтернет проблемний під час вимкнень світла ні для кого не стане новиною. І пояснення такої роботи досить очевидне: коли зникає домашній, його активують одночасно тисячі людей. Зазвичай оператори в цей час фіксують зростання навантаження в 3-4 рази. Смартфон може відображати наявність сигналу, однак обладнання просто не встигає обробляти ваші повідомлення.





Звісно, що голосові дзвінки в цьому випадку стають першочерговою потребою, як і SMS — це критичні сервіси, необхідні для зв’язку з близькими чи виклику екстрених служб. Що важливо: Технологія 4G потребує значно більше енергії та потужності обладнання, ніж ті, які використовують для дзвінків. Тому мобільний інтернет швидше виснажує акумулятори.

Національний роумінг в цьому випадку не є виходом, а лише створює додаткове навантаження. В через це lifecell фіксували дні, коли трафік зростав на 65-70%.

Чи можливий тотальний блекаут?

В ДТЕК кажуть, що ситуація в енергосистемі складна, але контрольована. Атаки на інфраструктуру не припиняються, але енергетики вже навчилися швидше реагувати, координувати бригади та застосовувати резервні схеми живлення.

“Ризик тривалих знеструмлень безпосередньо залежить від масштабу та прицільності нових ворожих атак. Зараз система здатна працювати в режимі тривалого воєнного навантаження, забезпечуючи першочергове живлення критичної інфраструктури”.

Вимоги держави і допомога громад

Нещодавно для операторів були закріплені норми автономності мережі: нині 100% базових станцій забезпечені акумуляторами, що тримають заряд до 6 годин, а понад 30% станцій мають генератори для роботи більш ніж 3 доби. Утім забезпечити цілодобове живлення тисяч веж мобільного звʼязку під час тривалих знеструмлень виключно власними силами — неможливо без додаткових великих ресурсів. Один з таких інструментів передбачає, що громади можуть підживлювати базові станції від генераторів комунальних підприємств.

Чим можете допомогти ви?

Оператори кажуть, що мережа може протриматися довше, але для цього необхідно, аби кожен українець дотримувався простих правил під час відключень:

Відмовитись від “важкого” контенту : йдеться про відеостримінги на кшталт YouTube, чи соцмережі з короткими відео типу TikTok чи Instagram; також уникайте завантаження великих файлів.

: йдеться про відеостримінги на кшталт YouTube, чи соцмережі з короткими відео типу TikTok чи Instagram; також уникайте завантаження великих файлів. Краще текстом : відеодзвінки не рекомендовані, якщо це не першочергова потреба; краще — надішліть повідомлення чи подзвоніть “звичайним” способом.

: відеодзвінки не рекомендовані, якщо це не першочергова потреба; краще — надішліть повідомлення чи подзвоніть “звичайним” способом. Домашній та енергонезалежний інтернет: технологія xPON (оптоволокно) буде гарним рішенням для тих, кому усі ці обмеження буде важко здійснити. Чимало провайдерів вже пропонують цей тип підключення, тоді як роутер чи ONU-термінал можна підживити звичайним павербанком.

