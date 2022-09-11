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Skull and Bones, The Division Heartland та Assassin’s Creed Mirage: усі анонси та трейлери Ubisoft Forward 2022

Skull and Bones, The Division Heartland та Assassin’s Creed Mirage: усі анонси та трейлери Ubisoft Forward 2022

Компанія Ubisoft провела захід Ubisoft Forward і розповіла про свої майбутні проєкти. Зупинимося коротко на найцікавіших із них.

For Honor: Year 6 Season 3 – The Demon Dagger

Новий сезон популярної онлайн-гри у жанрі ближнього бою отримав новий трейлер, який буде повністю показаний 13 вересня.

The Crew 2: Dominion Frozen

Судячи з трейлера, гра про перегони отримає ще один сезон 14 вересня.

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Anno 1800: DLC 12 New World Rising

Показали новий трейлер доповнення до гри Anno 1800.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Ubisoft показала геймплей тактичної стратегії та коротко розповіла про доповнення до гри.

Skull and Bones

Ubisoft продемонструвала геймплей Skull and Bones.

Riders Republic

14 вересня в Riders Republic розпочинається новий сезон, присвячений BMX.

The Division 2

Команда The Division 2 працює над двома великими оновленнями та п’ятим роком контенту.

The Division Heartland

Ubisoft показала геймплей The Division Heartland – майбутнього безоплатного шутера на виживання.

The Division: Resurgence

Компанія показала трейлер мобільної гри The Division: Resurgence.

Rainbow Six Mobile

Безплатна мобільна версія Rainbow Six отримала трейлер. Закрите бета-тестування відбудеться восени.

Співпраця з Netflix

Передплатники Netflix отримають Valiant Hearts 2, другий Mighty Quest та мобільну гру Assassin’s Creed.

Mythic Quest

Показали новий трейлер третього сезону серіалу Apple TV+.

Trackmania

На початку 2023 Trackmania вийде на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, ПК, Google Stadia і Luna. Буде доступна кросплатформова гра та кросплатформовий прогрес.

Just Dance 2023 Edition

Новий Just Dance вийде 22 листопада для PS5, Xbox Series X|S та Switch.

Assassin’s Creed Mirage

Гра Assassin Creed Mirage отримала перший кінематографічний трейлер.

Assassin’s Creed Valhalla

Останній додаток для Assassin’s Creed Valhalla під назвою The Last Chapter вийде найближчими місяцями й завершить сюжетну лінію Ейвора.

Assassin’s Creed Codename Jade

Дія нової мобільної гри Assassin Creed буде відбуватися в Китаї, і гравці зможуть створити свого власного персонажа.

Assassin’s Creed Codename Red

Ubisoft підтвердила розробку майбутньої гри Codename Red, дія якої відбуватиметься у Японії. Вона стане частиною Assassin Creed Infinity.

Assassin’s Creed Codename Hexe

Ubisoft також підтвердила розробку гри Codename Hexe, яка стане частиною Assassin’s Creed Infinity.

Мультиплеєр в Assassin Creed

Ubisoft заявила, що розглядає можливість повторного додавання розрахованої на багато користувачів гри в серію як частина Infinity.


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