Skull and Bones, The Division Heartland та Assassin’s Creed Mirage: усі анонси та трейлери Ubisoft Forward 2022

Компанія Ubisoft провела захід Ubisoft Forward і розповіла про свої майбутні проєкти. Зупинимося коротко на найцікавіших із них.

For Honor: Year 6 Season 3 – The Demon Dagger

Новий сезон популярної онлайн-гри у жанрі ближнього бою отримав новий трейлер, який буде повністю показаний 13 вересня.

The Crew 2: Dominion Frozen

Судячи з трейлера, гра про перегони отримає ще один сезон 14 вересня.

Курс Recruitment вечірній Дізнайтеся, як стати pro-рекрутером. Курс із вільним графіком РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Anno 1800: DLC 12 New World Rising

Показали новий трейлер доповнення до гри Anno 1800.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Ubisoft показала геймплей тактичної стратегії та коротко розповіла про доповнення до гри.

Skull and Bones

Ubisoft продемонструвала геймплей Skull and Bones.

Riders Republic

14 вересня в Riders Republic розпочинається новий сезон, присвячений BMX.

The Division 2

Команда The Division 2 працює над двома великими оновленнями та п’ятим роком контенту.

The Division Heartland

Ubisoft показала геймплей The Division Heartland – майбутнього безоплатного шутера на виживання.

The Division: Resurgence

Компанія показала трейлер мобільної гри The Division: Resurgence.

Rainbow Six Mobile

Безплатна мобільна версія Rainbow Six отримала трейлер. Закрите бета-тестування відбудеться восени.

Співпраця з Netflix

Передплатники Netflix отримають Valiant Hearts 2, другий Mighty Quest та мобільну гру Assassin’s Creed.

Mythic Quest

Показали новий трейлер третього сезону серіалу Apple TV+.

Trackmania

На початку 2023 Trackmania вийде на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, ПК, Google Stadia і Luna. Буде доступна кросплатформова гра та кросплатформовий прогрес.

Just Dance 2023 Edition

Новий Just Dance вийде 22 листопада для PS5, Xbox Series X|S та Switch.

Assassin’s Creed Mirage

Гра Assassin Creed Mirage отримала перший кінематографічний трейлер.

Assassin’s Creed Valhalla

Останній додаток для Assassin’s Creed Valhalla під назвою The Last Chapter вийде найближчими місяцями й завершить сюжетну лінію Ейвора.

Eivor's journey will find its conclusion with the free quest arc "The Last Chapter", available in the coming months in Assassin's Creed Valhalla.#AssassinsCreed pic.twitter.com/ukU0ZPoGU9 — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Assassin’s Creed Codename Jade

Дія нової мобільної гри Assassin Creed буде відбуватися в Китаї, і гравці зможуть створити свого власного персонажа.

Take Assassin's Creed everywhere you go with Assassin's Creed Codename JADE, a AAA RPG action-adventure game for mobile devices set in ancient China.#AssassinsCreed pic.twitter.com/MykzIZdoHR — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Assassin’s Creed Codename Red

Ubisoft підтвердила розробку майбутньої гри Codename Red, дія якої відбуватиметься у Японії. Вона стане частиною Assassin Creed Infinity.

Experience the full Shinobi fantasy in our future open world RPG title set during Feudal Japan: Assassin’s Creed Codename RED.#AssassinsCreed pic.twitter.com/vr15LIvjej — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Assassin’s Creed Codename Hexe

Ubisoft також підтвердила розробку гри Codename Hexe, яка стане частиною Assassin’s Creed Infinity.

We work in the dark… That's all we can say for now about Assassin’s Creed Codename HEXE.#AssassinsCreed pic.twitter.com/01YM9uXtr8 — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Мультиплеєр в Assassin Creed

Ubisoft заявила, що розглядає можливість повторного додавання розрахованої на багато користувачів гри в серію як частина Infinity.