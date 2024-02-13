Скинути пароль Apple Vision Pro тепер можна самостійно ─ вийшло оновлення visionOS 1.0.3

Нещодавно повідомлялося, що перші власники Apple Vision Pro зіткнулися з неприємною особливістю гарнітури – для скидання забутого пароля потрібно фізично передати гарнітуру компанії Apple: віднести до магазину або надіслати поштою. Але тепер компанія з Купертіно усунула цю проблему.

Оновлення прошивки visionOS 1.0.3, що вийшло в понеділок, дозволяє скинути пароль Apple Vision Pro без необхідності передавати пристрій у сервіс. Тепер перезавантажити гарнітуру та розпочати нову установку можна користувачам самостійно.

«Це оновлення містить важливі виправлення помилок і додає можливість перезавантажити ваш пристрій, якщо ви забули свій пароль», – йдеться в офіційних примітках до випуску оновлення visionOS 1.0.3.

Це випуск ПЗ є першим оновленням VisionOS, що з’явилося відколи гарнітура змішаної реальності стала доступна клієнтам. Перші дві версії оновлень випускалися ще до старту глобального продажу. На той момент доступ до гарнітур мали тільки розробники та оглядачі.

Джерело: Engadget