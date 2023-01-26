Словаччина не надасть Україні танки Leopard 2, але готова поділитися Т-72 та МіГ-29, а в Канаді обговорюють постачання «Леопардів»

На брифінгу в «Медіацентрі Україна – Одеса» міністр оборони Словаччини розповів про плани його країни щодо надання військової допомоги Україні. За словами Ярослава Надя, Словаччина поки що не обговорює передачу танків Leopard 2, але готова передати танки Т-72, якщо союзні країни допоможуть замінити їх. Також Словаччина готова обговорювати постачання винищувачів МіГ-29.

«Влітку 2022 року ми погодились із Німеччиною, що зможемо передати Україні 30 БМП в обмін на 15 Leopard. У грудні 2022 року ми отримали лише один танк. Очікуємо, що в березні отримаємо ще два танки, і отримуватимемо їх щомісяця, доки не отримаємо все. Але про передачу Leopard від Словаччини Україні переговори не ведуться», — сказав міністр, — «Ми готові їх передати Україні хоч завтра, якщо ми отримаємо необхідну підтримку від західних країн».

Постачання Україні винищувачів МіГ-29 технічно виглядає більш імовірним та швидким – літаки очікують передачі на одній із військових баз Словаччини. Однак такий крок потребує рішення уряду та погодження із союзниками.

«Літаки зараз знаходяться на одній із баз Словаччини, і зараз ми готові обговорити передачу Україні цих літаків. Очікуємо на рішення від уряду Словаччини», — розповів Ярослав Надь, — «Ми зараз це обговорюємо, ми хотіли б передати їх саме Україні».

Про передачу винищувачів міністр закордонних справ Словаччини Ростислав Качер говорив ще у грудні. З початку осені повітряний простір Словаччини охороняють польські повітряні сили згідно з домовленістю між країнами. Угода відкрила можливість постачання МіГ-29 до України. Надалі Словаччина розраховує отримати сучасні західні винищувачі.

Крім цього, видання Ottawa Citizen повідомляє про готовність Канади надіслати в Україну танки Leopard. Можливість транспортування та точну кількість танків зараз обговорюються у канадських збройних силах. За інформацією інсайдерів, транспортні літаки Королівських ВПС Канади готові доставити “Леопарди” до Польщі для подальшого транспортування в Україну.

Курс ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Навчіться впроваджувати бізнес-процеси відповідно до нових цілей компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що поки що не може зробити жодних офіційних повідомлень з приводу постачання танків, але обережно натякнув, що нові відомості незабаром можуть з’явитися:

«Як ви чудово знаєте, Канада завжди намагається зробити все можливе, щоб допомогти Україні», — сказав Трюдо журналістам, — «Ми сподіваємося, що в найближчі кілька днів у нас буде чим поділитися».

Канадські збройні сили мають у своєму парку 112 танків Leopard 2. Деякі з бойових машин призначені для навчання, частина є броньованими ремонтно-евакуаційними машинами. Вони можуть відновлювати виведені з ладу танки та навіть забезпечувати саперну підтримку.

Джерела серед військових кажуть, що Канада сподівається поставити щонайменше 10 Leopard 2, якщо не більше. Відставний начальник штабу оборони генерал Рік Хіллієр заявив, що канадська армія має пожертвувати 50 своїх танків Leopard 2.

За словами міністра оборони Аніти Ананд, канадський уряд надав Україні допомогу та зброю на суму $5 млрд після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Оголошення Німеччини про постачання в Україну 14 танків Leopard 2 та дозволу на їхній реекспорт, а також рішення США та Великобританії передати 31 танк Абрамс М1 та 14 одиниць Челленджер 2 зняли обмеження для постачання в Україну танків перед іншими країнами. Попередньо відомо, що танки готові передати до 13 держав. У Франції оцінюють можливість передати Україні танки Leclerc, Швеція готова поділитися власною модифікацією Leopard 2A5 – Stridsvagn 122. Цілком можливо, що після зняття негласного ембарго танками поділяться й ті країни, які раніше про це не заявляли.