Смартфон Google Pixel 7A коштуватиме від $499, що на $50 дорожче Pixel 6A – 9to5Google

За даними ресурсу 9to5Google, майбутній смартфон Google Pixel 7A може коштувати $499. Таким чином, ціна смартфона середнього рівня зросте на 50 доларів у порівнянні з торішньою моделлю Pixel 6A. Зважаючи на все, новинка отримає низку покращень, які зможуть виправдати збільшення ціни.

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Так, роздільна здатність головного модуля камери збільшилася з 12 Мп до 64 Мп, а надширококутного – з 12 Мп до 13 Мп. Крім того, смартфон Google Pixel 7A отримає дисплей із частотою оновлення 90 Гц та процесор Tensor G2, який також використовується у флагманських пристроях Pixel 7 та 7 Pro. Додатково у пристрої буде доступна бездротова зарядка батареї. Все це виглядає як цікаве покращення дуже гарного Pixel 6A.

Джерело повідомляє, що новий смартфон Google Pixel 7A буде доступний для попереднього замовлення з 10 травня (день відкриття конференції Google I/O), а постачання розпочнеться вже 11 травня. Попередні витоки демонстрували зовнішній вигляд пристрою з новим блакитним кольором корпусу.

Ресурс 9to5Google також поділився деякими відомостями про майбутній планшет Pixel Tablet. Він отримає 8 ГБ оперативної пам’яті та два варіанти місткості сховища. У комплект постачання не вмикатиметься зарядний пристрій з кабелем USB-C, оскільки пристрій можна буде заряджати за допомогою док-станції бездротовим способом. Як очікується, планшет Google Pixel Tablet надійде у продаж у червні.

Джерело: The Verge