У витоку засвітився смартфон Google Pixel 7A у новому блакитному кольорі

У міру наближення заходу Google I/O 2023 у мережі з’являється все більше відомостей про майбутні анонси. Очікується, що 10 травня відбудеться анонс нового смартфона середнього рівня Google Pixel 7A. І черговий витік передбачуваного маркетингового рендера дещо відкрив завісу таємниці над цим пристроєм.

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Зображення демонструє новий блакитний варіант корпусу Pixel 7A, який буде доступний поряд із білою та чорною версіями. Це приглушений блакитний колір, і він дуже далекий від «справді синього» оригінального Pixel. Схоже, що Google не наважується знову сміливо використовувати кольори.

Зображення також демонструє, що Pixel 7A буде більше схожим на флагманські телефони Google, ніж будь-який попередній пристрій серії A. У плані дизайну апарат дуже нагадує Pixel 7, а видають його, мабуть, більш масивні рамки дисплея.

За чутками, смартфон Google Pixel 7A оснащений тим же процесором Tensor G2, що і торішні моделі Pixel 7 та 7 Pro. Під тиском конкурентів Google нарешті впровадить у моделі середнього рівня дисплей із частотою оновлення 90 Гц. Від пристрою можна очікувати деяких спрощень у характеристиках камери.

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Поки що немає відомостей про ціну Google Pixel 7A. В цей час модель Pixel 7 продається за ціною $449, а торішній Pixel 6A коштує $299.

Джерело: The Verge