Смартфон Google Pixel 8a вперше з’явився на відео — він має вийти 14 травня

Презентація смартфона Google Pixel 8a очікується під час Google I/O 2024 14 травня. У мережі вже є рендери смартфона та його характеристики, а зараз з’явилося відео.

На відео можна роздивитися задню частину смартфона разом із пакуванням та аксесуарами. І хоча це не найбільш детальне відео, воно демонструє телефон до його виходу та підтверджує минулі витоки. Відео опублікував користувач X Twitter @MysterLupin, який публікував перші дані Pixel 8a та інших пристроїв. Також він нещодавно опублікував рендери телефону у чотирьох кольорах з усіх кутів.

Порівняно з попередніми моделями Pixel аксесуари не змінилися та включає кабель USB-C–USB-C, адаптер USB-A–USB-C та інструмент для виймання SIM-карти. Телефони можна побачити у кольорах Mint та Bay.

Очікується, що телефон отримає процесор Tensor G3, який працюватиме у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті. за неофіційною інформацією, Google може перейти з Pixel 8a на дисплей 120 Гц з яскравістю до 1400 ніт. Смартфон має отримати Android 14 та, можливо, новими можливостями камери, які з’явилися в серії Pixel 8.

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Неофіційно відомо, що Pixel 8a стане дорожчим за попередника. Pixel 7a коштує $499, а Pixel 8a може коштувати приблизно $618. Мова йде про мінімальну версію комплектації, телефони з більшою пам’яттю будуть дорожчими.

Джерело: 9to5google

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