Pixel 8a отримає версію на 256 ГБ та вищу ціну, ніж у попередника – ЗМІ

Майбутній смартфон Pixel 8a отримає нову версію зі збільшеним сховищем – місткістю 256 ГБ. Обізнані джерела також повідомляють, що пристрій буде доступний у чотирьох кольорах, як і Pixel 7a.

Проте Pixel 8a буде дорожчим за попередника. Ціна Pixel 7a становить $499, а новій моделі Pixel 8a приписують цінник €569,90, що дорівнює приблизно $618. Версія зі збільшеним обсягом сховища виявиться ще дорожчою ─ €630 (близько $684). В такому випадку «бюджетний» Pixel 8a не надто відрізнятиметься в плані ціни від звичайного Pixel 8 з ціною $699. Хоча ціна ще може змінитись.

Pixel 8a буде доступний у кольорах обсидіан (чорний), порцеляна (бежевий), бей (світло-блакитний) і м’ятний (світло-зелений). Минулорічний Pixel 7a також випускався в чотирьох кольорах, але лише у версії зі 128 ГБ вбудованої пам’яті. Єдиним варіантом різноманітності була версія з підтримкою 5G mmWave, яку пропонують деякі оператори на $50 дорожче. Наразі говориться, що лише чорна версія телефону матиме варіант зі сховищем місткістю 256 ГБ.

Попередні витоки вказували, що 8a матиме схожий формфактор та дизайн з іншими вже випущеними телефонами Pixel 8. Також ймовірно він отримає той самий чип Tensor G3 та 8 ГБ оперативної пам’яті, як Pixel 8. Відмінності проявлятимуться в розмірах. За чутками Pixel 8a матиме 6,1-дюймовий дисплей.

Джерело: The Verge

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