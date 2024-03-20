Google Pixel 8A, ймовірно, отримає більш яскравий дисплей з підтримкою частоти 120 Гц

Інсайдер Каміла Войцеховська поділилася новими подробицями про майбутній смартфон Google Pixel 8A. Очікується, що цей пристрій отримає дисплей з частотою оновлення 120 Гц (у порівнянні з 90 Гц у Pixel 7A) та підвищеною яскравістю.

Войцеховська стверджує, що наступна модель у лінійці бюджетних телефонів Pixel матиме 1400 ніт пікової яскравості, порівняно з 1000 ніт у 7A, а також обмежену підтримку виходу DisplayPort через USB-C. Водночас не очікується покращення камери, оскільки сказано, що Google перенесе камери минулого року на 8A.

Попередні витоки припускали, що Pixel 8A отримає оновлені заокруглені кути, як у Pixel 8, та чип Tensor G3. Смартфон збереже 6,1-дюймовий розмір дисплея, як у 7A. Нова публікація Войцеховської підтверджує ці попередні витоки. Також моделі Pixel 8A приписують наявність 256 ГБ внутрішнього сховища. У сукупності всі ці зміни, за чутками, можуть зробити Pixel 8A схожим на меншу і дешевшу версію Pixel 8.

Google надала версії Pixel 8 доступ до меншої кількості функцій ШІ, ніж Pixel 8 Pro. Войцеховська каже, що процесор Tensor G3 у новому 8A буде гарячішим, ніж G3, який керує Pixel 8. Тому виникає питання, скільки функцій штучного інтелекту буде відкритим для власників дешевшого телефону. Чи не вийде так, що доступніший Pixel 8A стане цікавішою покупкою за стандартний Pixel 8?

Як очікується, офіційний анонс смартфона Pixel 8A відбудеться під час проведення конференції Google I/O 2024, запланованої на 14 травня.

Джерело: The Verge

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