Складаний смартфон Google називатиметься Pixel 9 Pro Fold, а не Pixel Fold 2 — інсайдерка

Раніше Google представляв лише два смартфони у своїй основній лінійці, а також модель з індексом «a». У 2024 році так не буде — компанія істотно змінила неймінг своїх апаратів, включно зі складаним телефоном, який отримає назву Pixel 9 Pro Fold.

За даними інсайдерки Каміли Войцеховської, яка поділилася ними з Android Authority, цієї осені може з’явитися четвертий телефон Pixel 9, чого ніхто не очікував. Наступний складаний телефон Google також буде частиною загальної лінійки. Отже, восени вийдуть такі смартфони:

Pixel 9 – кодова назва «tokay»

Pixel 9 Pro – «caiman»

Pixel 9 Pro XL – «komodo»

Pixel 9 Pro Fold – «comet»

Назви також були підтверджені деяким програмним забезпеченням, створеним для пристроїв Google 2024 року. Варто зазначити, що Google називав пристрій під кодовою назвою «comet» як «Pixel Fold 2» до відносно недавнього етапу розробки. Цілком можливо, що назва «Pixel 9 Pro Fold» також не є остаточною. Однак це те, що Google використовує на цей час. Якщо Google випустить складаний телефон наступного покоління як повноцінного члена серії Pixel 9, то компанії треба буде попрацювати над його відповідністю флагманському рівню.

Перший Pixel Fold дехто вважає не надто вдалим пристроєм. Qого було анонсовано на Google I/O 10 травня 2023 року, що робить його тим, що у Google називають пристроєм «середини року». Ймовірно, це була перша ознака того, що Google, можливо, не ставився до Fold як до флагманського апарату, як це мало б бути з урахуванням ціни $1799 доларів. Google зазвичай випускає продукти Pixel на двох основних подіях щороку: осінній захід, де головними є флагманські телефони Pixel, і Google I/O навесні, де зазвичай представляють Pixel A.

У Pixel Fold покупці отримували дев’ятимісячний процесор Tensor G2, який був лише трохи вдосконалений порівняно з оригінальним Tensor, та лише три роки оновлень Android. Прикрим може здатися той факт, що через три місяці, у жовтні 2023 року, Google представила серію Pixel 8. Вона не тільки отримала значно вдосконалену начинку на основі процесора Tensor G3, але й семирічне оновлення ОС. Також компанія представила у новій серії функції штучного інтелекту, яких не було у попередників.

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Є спосіб, у який Google зробить Pixel 9 Pro Fold достойним рівня Pixel 9: раніше повідомлялося, що він Tensor G3 і замість нього використовуватиме новий чип Tensor G4. Крім того, витік рендерів показує, що дизайн Pixel 9 Pro Fold ближче до дизайну інших пристроїв Pixel 9, на відміну від оригінального Pixel Fold, який більше нагадував Pixel 7, ніж Pixel 8.

Цікаво, що такий крок також зробить Google чи не єдиним виробником, який інтегрує свої складні пристрої в основну лінійку смартфонів. Інші бренди створюють для аналогів повністю окремі лінійки, як-от Galaxy Fold від Samsung або Razr від Motorola. Цікаво було б знати, чи дебютує телефон разом із рештою серії Pixel 9 у жовтні, а не на Google I/O у травні.