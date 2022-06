Nothing Phone (1) показали у всій красі — прозора задня панель та 900 світлодіодів під нею

Стартап Nothing, створений співзасновником OnePlus Карлом Пеєм, продовжує підігрівати інтерес публіки до свого першого смартфону Phone (1) — його повноцінна презентація відбудеться 12 липня. Рівно тиждень тому Nothing сама показала дизайн тильної частини, а зараз з’явилося відео, яке демонструє новинку у всій красі — першими враженнями поділився популярний техноблогер Маркес Браунлі (MKBHD).

Окрім оригінальної назви, він запропонує самобутній дизайн з прозорою задньою поверхнею корпусу та світлодіодним підсвічуванням під нею. На рендерах, які публікували раніше, вже можна роздивитися котушку бездротової зарядки та кілька світлодіодних смужок. Прев’ю від Браунлі дозволяє пересвідчитися, що Nothing Phone (1) дійсно інакший — він виглядає не так, як більшість смартфонів останніх декількох років. Так, сама ідея з прозорими частинами не нова — відразу на думку спадає Xiaomi Mi 9. Водночас реалізація Nothing виглядає цікавішою та потенційно вдалішою, оскільки у Phone (1) дизайн, крім чисто естетичного задоволення, має ще й практичну цінність.

Відео Браунлі демонструє кілька сценаріїв використання світлодіодів — як індикатор заряджання, підсвічування непрочитаних сповіщень та банальне мигання у такт мелодії дзвінка.

Смужки, які Nothing називає Glyph Interface, складаються з трохи більше ніж 900 окремих світлодіодів, вбудованих у задню частину телефону. Власники Nothing Phone (1) зможуть гнучко налаштовувати поведінку світлодіодів під той чи інший сценарій за допомогою однойменного фірмового застосунку. CEO Nothing Карл Пей натякав на сучасніший підхід до світлодіодної індикації сповіщень для смартфонів в одному з інтерв’ю на початку року, а тепер можна побачити, як все буде працювати на практиці.

Ось повний список функцій, які демонструє у своєму прев’ю:

Усі смужки підсвічуються для індикації сповіщень.

Центральне коло (квадроколо?) запалюється при використанні бездротової або зворотної бездротової зарядки.

Світлодіоди в нижній частині задньої поверхні можуть сигналізувати про рівень заряду смартфона, коли він підключений до мережі.

Усі смужки можуть служити спалахом для камери.

Усі смужки можуть миготіти у такт мелодії дзвінка — на старті буде 10 рингтонів.

Окрім гліфів, є окремий червоний світлодіод для індикації статусу роботи камери — він блимає, коли телефон знімає.

Відео



Повних технічних характеристик Nothing Phone (1) поки що немає. Відомо лише, що він працюватиме на процесорі Snapdragon 7 Gen 1 та вирізнятиметься, серед іншого, власним лаунчером на базі Android 11 — ще у березні розробники виклали у відкритий доступ бета-версію Nothing Launcher та запропонували усім охочим її протестувати. Також Nothing гарантує великі оновлення ОС Android протягом 3 років та оновлення безпеки протягом 4 років.

Ще одна цікава деталь — в США та Канаді смартфон Nothing Phone (1) не підтримуватися місцевими операторами стільникового зв’язку. Це означає, що працювати він теоретично може, але можливі різноманітні проблеми.

«Якби нам не хотілося надати phone (1) спільноті по всьому світу, ми зосереджені на внутрішніх ринках, включаючи Великобританію та Європу, де ми маємо міцні партнерські відносини з провідними місцевими операторами стільникового зв’язку. Загальновідомо, що для запуску смартфона потрібно багато часу: від забезпечення сумісності зі стільниковими системами зв’язку кожної окремої країни до партнерства з операторами та відповідності місцевому законодавству. І оскільки ми все ще молодий бренд, ми повинні діяти стратегічно». із офіційної заяви Nothing

Nothing Phone 1 стане вже другим продуктом Nothing. Минулого року стартап випустив TWS-навушники Nothing Ear (1) за $99, які вирізнялися оригінальним (прозорим) дизайном та пристойним звучанням. Вони отримали в цілому схвальні відгуки як серед профільних техносайтів, так і серед користувачів.

Ми з великим нетерпінням чекаємо на новинку, особливо з огляду на те, що раніше Nothing викупив бренд Essential творця Android Енді Рубіна разом з багатьма цікавими ідеями, які стартап врешті так і не реалізував (може ще побачимо смартфон-пульт?).

Раніше Карл Пей розповідав, що Nothing готує безліч продуктів у кількох категоріях, націлюючись на створення цілої екосистеми пристроїв.