Смартфони Pixel отримають функцію Adaptive Thermal для вирішення проблем з перегрівом

Сучасні Android-смартфони мають вбудовані функції, покликані запобігти перегріву та впливу високої температури на телефон. Користувачі отримують попередження про проблему з нагріванням, а смартфони Pixel уповільнюють деякі функції, наприклад швидкість заряджання, а у випадку перегріву телефон автоматично вимикається, щоб уникнути серйозних пошкоджень. Тепер боротьба з перегрівом виходить на новий рівень.

Google розробляє нову функцію для смартфонів Pixel під назвою Adaptive Thermal. Вона з’явилась у версії застосунку Device Health Service 1.23.0.638152889. Оновлення надасть більш детальну інформацію та з більшою готовністю вживатиме необхідних заходів безпеки. Користувачі отримуватимуть завчасне сповіщення «Телефону потрібно охолонути», а також сповіщення про повільнішу роботу.

Завчасне сповіщення активується за допомогою сервісу вимірювання стану акумулятора, коли температура телефону досягає 49 градусів за Цельсієм. Користувачу пропонується уникати впливу прямих сонячних променів на смартфон, закривати застосунки, які вимагають більше потужностей процесора та заряду акумулятора, наприклад, ігри з інтенсивною графікою.

Попередження також містить кнопку «See Care», яка надасть детальну інформацію про кроки, які зараз виконує операційна система телефону, щоб охолодити пристрій. Функція запропонує, як користувачі можуть допомогти розв’язати проблему. Якщо нема бажання отримувати розширену інформацію, достатньо натиснути кнопку Got it, і діалогове вікно буде закрито. Якщо вибрати опцію «Learn More», відкриється сторінка підтримки Google. Компанія поділиться порадами щодо того, як користувачі можуть допомогти у розв’язанні проблеми перегріву.

Функція Adaptive Thermal кожні 5 хвилин перевіряє, чи температура батареї вимагає зниження. Коли пристрій нагрівається до 52 градусів за Цельсієм, Pixel переходить в екстрений режим роботи. Якщо нічого не допомагає й нагрівання продовжується, то при досягненні температури 55 градусів за Цельсієм з’являється діалогове вікно, яке повідомляє користувачам, що телефон буде вимкнено через 30 секунд через небезпечний рівень температури.

Детальні попередження про перегрів можуть не бути опубліковані для пристроїв Pixel у загальнодоступній версії ПЗ, а натомість можуть з’явитися як оновлення на стороні сервера.

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Джерело: wccftech



