Смартфони серії motorola edge 50 отримали pOLED дисплей з частотою 144 Гц, захист IP68 та сховище до 1 ТБ

Motorola підготувала до випуску нові смартфони сімейства edge: motorola edge 50 ultra, motorola edge 50 pro та motorola edge 50 fusion. В дизайні цих пристроїв застосовуються вигини та текстури, як от дерево, перламутрове полімерне покриття, веганська замша.

Motorola edge 50 ultra

Модель motorola edge 50 ultra пропонує 6,7-дюйвомий pOLED дисплей з роздільною здатністю Super HD (2712×1220 пікселів), частотою оновлення 144 Гц, піковою яскравістю 2500 ніт та охопленням 100% колірної гами DCI-P3. Пристрій має процесор Snapdragon 8s Gen 3, 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та сховище на базі пам’яті UFS 4.0 місткістю 512 ГБ або 1 ТБ. Корпус забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP68.

На задній панелі розмістилась потрійна камера. Вона має головний 50-мегапіксельний модуль з оптичною стабілізацією, 50-мегапіксельний надширококутний модуль з підтримкою макро та 64-мегапіксельний телефото модуль з 3-кратним зумом та оптичною стабілізацією зображення. Фронтальна камера має 50-мегапіксельний сенсор та автофокус. Пристрій має 3 мікрофони, стерео динаміки та батарею місткістю 4500 мАгод. Підтримується заряджання TurboPower потужністю 125 Вт та бездротове заряджання потужністю 50 Вт.

Motorola edge 50 pro

Модель motorola edge 50 pro має алюмінієву рамку та захист IP68. Ця модель також пропонує 6,7-дюймовий pOLED-дисплей із роздільною здатністю Super HD та частотою оновлення 144 Гц. Однак пристрій отримав доступніший процесор Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ постійної пам’яті. Проте збереглася зарядна система TurboPower потужністю 125 Вт та бездротова зарядка потужністю 50 Вт.

Головний модуль камери отримав 50-мегапіксельний сенсор. Також виробник пропонує 10-мегапіксельну телефото камеру з 3-кратним зумом та оптичною стабілізацією, 13-мегапіксельну надширококутну камеру. Edge 50 pro також оснащено фронтальною камерою на 50 МП із автофокусом.

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Motorola edge 50 fusion

Це найдоступніша серед новинок модель. Вона теж забезпечує захист IP68 та має стерео динаміки. Проте в цьому випадку використовується 6,7-дюймовий pOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та частотою 144 Гц, процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та сховище UFS 2.2 місткістю від 128 до 512 ГБ. Камера тут подвійна. Вона має основний 50-мегапіксельний модуль з OIS та 13-мегапіксельний надширококутний модуль. Фронтальна камера ─ 32-мегапіксельна. Місткість батареї становить 5000 мАгод.

Смартфон motorola edge 50 ultra буде доступним в Україні у червні, тоді як моделі edge 50 pro та edge 50 fusion очікуються вже у травні. Ціни новинок поки що не розголошуються.