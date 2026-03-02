banner
Qualcomm анонсувала Snapdragon Wear Elite та чип з підтримкою Wi-Fi 8

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

На MWC 2026 у Барселоні Qualcomm анонсувала флагманський процесор Snapdragon Wear Elite для Wear OS з підтримкою ШІ та перший чип з підтримкою Wi-Fi 8 FastConnect 8800.


Snapdragon Wear Elite

Зазначається, що чип та лінійка пов’язаних з ним продуктів за характеристиками перевершують Snapdragon W5+ Gen 2 для смартгодинників та пристроїв з ШІ, анонсований наприкінці серпня минулого року. Snapdragon Wear Elite має тонший корпус та не використовує ядра Oryon. Він побудований на базі 3 нм техпроцесу з архітектурою big.LITTLE. 

Чип включає велике ядро з частотою 2,1 ГГц, здатне прискорити запуск застосунків, багатозадачність та час завантаження пристроїв. З ним у парі працюють 4 менших ядра з частотою 1,95 ГГц. Порівняно з W5+ Gen 2, процесор забезпечує п’ятикратне збільшення продуктивності кожного ядра.

Графічний процесор Adreno забезпечує семикратне підвищення максимальної частоти кадрів за роздільної здатності 1080p та 60 FPS. Чип призначений для роботи з ШІ безпосередньо на пристрої. Він оснащений нейронним процесором Hexagon, здатним обробляти до 2 млрд параметрів та до 10 токенів на секунду.


Це дає змогу застосовувати його у застосунках машинного зору, перетворення тексту у голосові повідомлення та забезпечення роботи ШІ-агентів у таких застосунках, як персональні ШІ-помічники, відстежування активності, моніторинг здоров’я, фітнес та переклад на пристроях.

Чип також включає eNPU — виділений прискорювач ШІ для таких функцій, як розпізнавання ключових слів, активності та шумозаглушення. eNPU — це один з енергоощадних модулів, які Qualcomm розглядає як SoC всередині основного SoC. Інші модулі охоплюють датчики, аудіо та дисплей.

Qualcomm пропонує шестиканальне підключення с Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth 6.0, UWB, GNSS та 5G RedCap й NB-NTN. Потужний Wi-Fi з на 80% нижчим енергоспоживанням дозволяє підтримувати радіомодуль постійно ввімкненим. Зарядка до 50% здійснюється буквально за 10 хв. Порівняно з попереднім чипом час роботи збільшений на 30%.

Snapdragon Wear Elite працює на базі Android та Wear OS, а також Linux для легших операційних систем. Новий процесор використовуватиметься у смартгодинниках наступного покоління Samsung Galaxy Watch та Pixel Watch від Google. Він також може використовуватись у розумних окулярах та пристроях з камерами з функціями ШІ.

Перші комерційні пристрої на базі Snapdragon Wear Elite, як зазначають у Qualcomm, мають з’явитись вже протягом найближчих місяців.

FastConnect 8800

Новий чип з підтримкою Wi-Fi NIC працює на базі ШІ. Він подвоює пікові швидкості Wi-Fi порівняно з пристроями FastConnect на базі Wi-Fi 7. Оскільки новий чип виготовляється за тим самим 6 нм техпроцесом, що і попередній, більша швидкість забезпечується з допомогою покращеної конфігурації радіомодуля 4×4, яка одночасно забезпечує до втричі більшого гігабітного радіуса дії порівняно з попередніми стандартами. 

Чип також включає підтримку Bluetooth 7.0 та Bluetooth HDT (High Data Throughput). HDT фактично представляє оновлення Bluetooth LE, підвищуючи максимальну швидкість передачі даних до 7,5 Мбіт/с. Чип має надійти у продаж з низкою продуктів Dragonwing Wi-Fi 8 для інтернету речей та корпоративного сектора наприкінці 2026 року.

Qualcomm також заявила, що разом з партнерами сформувала стратегічну коаліцію для роботи над глобальним запуском 6G з 2029 року. У заяві компанії 6G описується як орієнтований на ШІ та призначений для зондування та високопродуктивних обчислень. Однак це не дає цілковитого розуміння, чого саме очікувати. 

Обіцянки Qualcomm в основному зосереджені на сервісах на основі ШІ, але більша частина того, що компанія обіцяє підтримувати, — включаючи агентні пристрої як для споживчих, так і для корпоративних рішень, — ще повністю не існують. І все ж таки у Qualcomm обіцяють початок глобального розгортання 6G у 2029 році та подальше масштабування мережі. Компанія стверджує, що планує закріпити стандарти та специфікації 6G до 2028 року.

Раніше ми писали, що Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus: 10-ядерний конкурент Core Ultra 7 265U. Окрім цього Qualcomm розширює можливості своїх комп’ютерних процесорів Snapdragon X, роблячи їх сумісними не лише з Windows, а й з Android.


Qualcomm показала ультратонкі ПК на Snapdragon X2 Elite

Джерело: 9to5google

