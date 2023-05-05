«Лайно. Якого біса?», — репер Снуп Догг про розвиток ШІ та свій досвід використання ChatGPT

Мультиплатиновий музикант висловив своє занепокоєння штучним інтелектом під час дискусії на Глобальній конференції Інституту Мілкена у Беверлі-Гіллз.

Курс Frontend. Після курсів гарантовано знайдемо тобі роботу. Давайте!

У відповідь на запитання редактора Variety Ширлі Гальперін про відношення репера до ШІ, Снуп Догг розповів, що був збентежений досвідом користування цією технологією, викликавши добродушний сміх в аудиторії.

Артист сказав, що розмови з великими мовними моделями (такими як ChatGPT або ШІ Bing) нагадують йому науково-фантастичні фільми з дитинства:

«Що ж, є цей довбаний ШІ й він може зі мною поговорити. Я думаю, чувак, ця штуковина дійсно вміє підтримувати розмову? Як у реалі? Це вражає мене, тому що я дивився фільми про це в дитинстві багато років тому. Коли я бачу це лайно, я думаю, що відбувається?».

Також Снуп Догг показав, що стежить за останніми технологічними новинами, згадавши у відповіді Джеффрі Гінтона – якого називають «‎батьком ШІ» та який цього тижня звільнився з Google.