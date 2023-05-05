Новини WTF 05.05.2023 о 15:33

«Лайно. Якого біса?», — репер Снуп Догг про розвиток ШІ та свій досвід використання ChatGPT

Катерина Даньшина

Авторка новин

Мультиплатиновий музикант висловив своє занепокоєння штучним інтелектом під час дискусії на Глобальній конференції Інституту Мілкена у Беверлі-Гіллз.

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У відповідь на запитання редактора Variety Ширлі Гальперін про відношення репера до ШІ, Снуп Догг розповів, що був збентежений досвідом користування цією технологією, викликавши добродушний сміх в аудиторії.

Артист сказав, що розмови з великими мовними моделями (такими як ChatGPT або ШІ Bing) нагадують йому науково-фантастичні фільми з дитинства:

«Що ж, є цей довбаний ШІ й він може зі мною поговорити. Я думаю, чувак, ця штуковина дійсно вміє підтримувати розмову? Як у реалі? Це вражає мене, тому що я дивився фільми про це в дитинстві багато років тому. Коли я бачу це лайно, я думаю, що відбувається?».

Також Снуп Догг показав, що стежить за останніми технологічними новинами, згадавши у відповіді Джеффрі Гінтона – якого називають «‎батьком ШІ» та який цього тижня звільнився з Google.

«Чув як чувак, старий чувак, який створив штучний інтелект казав: «Це небезпечно, тому що штучний інтелект має власний розум, і ці мерзотники почнуть робити власне лайно». Я думаю, ми зараз у страшному фільмі, чи що? Мені інвестувати в штучний інтелект чи ні? Лайно, якого біса? Я заплутався‎», – підсумував Снуп Догг.


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