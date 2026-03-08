banner
AI Overviews від Google знищив до 90% трафіку техномедіа: більшості читачів вистачає ШІ-резюме

Андрій Шадрін

AI Overviews від Google знищив до 90% трафіку видань техномедіа: більшості читачів вистачає лише ШІ-резюме
Всі вже звикли до того, що AI Overviews від Google узагальнюють статті та подають їх користувачам у вигляді одного зручного для читання дайджесту. Однак поки користувачі економлять кілька дорогоцінних секунд на пошукових запитах, онлайн-медіа переживають різке падіння кількості кліків.


За даними SEO-компанії Growtika, після появи AI Overviews вебтрафік помітно скоротився. Компанія проаналізувала дані Ahrefs щодо відвідуваності десяти великих техномедіа у період від початку 2024 року до початку 2026-го. На піку ці медіакомпанії отримували 112 млн відвідувань на місяць від користувачів Google у США. До січня цього року цей показник впав до трохи менш ніж 50 млн, причому деякі сайти втратили понад 90% трафіку після запуску нової функції. Хоча одні видання постраждали більше, ніж інші, добре не почувається ніхто. Втім, у відповіді на запит Futurism неназваний представник Google назвав аналіз Growtika “принципово хибним”.

“У ньому розглянуто дуже невелику кількість сайтів і не враховано звичайні сезонні коливання. І що ще важливіше — він не бере до уваги, як змінюються контентні вподобання людей у бік різних типів форматів, таких як подкасти та форуми”, — сказав він.

AI Overviews від Google знищив до 90% трафіку видань техномедіа: більшості читачів вистачає лише ШІ-резюме
Дані: Growtika

Найкращий результат показав Mashable, який втратив “лише” 30% вебтрафіку між піковим показником і січнем 2026 року. Це багато, але значно менше, ніж у Wired, який втратив 62% трафіку, або у групи видань HowToGeek, The Verge і ZDNet, кожне з яких за два роки втратило понад 85% відвідуваності. Найбільш драматична історія — у техномедіа Digital Trends: від 8,5 млн кліків на місяць у березні 2024 року до 264 861 у січні 2026-го. Це колосальне падіння — мінус 97% вебтрафіку з Google у США.

AI Overviews від Google знищив до 90% трафіку видань техномедіа: більшості читачів вистачає лише ШІ-резюме
Дані: Growtika

Як зазначає Growtika, чотири найбільш постраждалі видання разом отримують менше щомісячного трафіку, ніж сабреддіт r/ChatGPT сам по собі. Хоча Growtika підкреслює, що самі лише дані про трафік не доводять прямого причинно-наслідкового зв’язку, у компанії припускають, що спад спричинили три фактори: AI Overviews від Google, які з’явилися в середині 2024 року; зміна алгоритму, що підняла Reddit у верхні позиції пошуку; а також зростання кількості користувачів AI-чатботів, які взагалі обходять Google.

AI Overviews від Google знищив до 90% трафіку видань техномедіа: більшості читачів вистачає лише ШІ-резюме
Дані: Growtika

Особливо сильний удар припав на середину 2025 року, коли Google розширила систему AI Overviews на значно ширший спектр пошукових запитів. У липні минулого року видимість функції досягла піку: приблизно 25% усіх пошуків у Google запускали автоматичне ШІ-резюме.

“Оскільки технологічний і медійний ландшафт еволюціонує, ми створюємо наші продукти так, щоб допомагати людям знаходити сайти й авторів, яких вони цінують, і взаємодіяти з ними”, — пояснив представник Google.

Для медіаіндустрії це далеко не просто невелике коригування сумнозвісно мінливого алгоритму пошуку Google. Це означає абсолютно іншу реальність — радикальну зміну медіапростору, яка залишає всіх нас менш поінформованими. У результаті медіа опиняються в ситуації, коли їхній контент продовжує використовуватися для формування ШІ-відповідей, але самі сайти дедалі рідше отримують переходи від користувачів. Це ставить під сумнів життєздатність моделі, на якій десятиліттями трималися онлайн-видання: створення матеріалів, що фінансуються завдяки трафіку з пошуку. Якщо тенденція збережеться, значна частина журналістики ризикує втратити головне джерело аудиторії — і, відповідно, фінансування.


Письменник Чак Вендіг переконав Google AI Overview, що в нього є кіт Сер Мяулінгтон фон Піссбрет, котрий розмовляє кантонською

Дані: Futurism

