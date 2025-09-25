Sony анонсувала PlayStation Pulse Elevate — бездротові колонки для консолей і ПК

Sony

Під час презентації State of Play Sony анонсувала власні бездротові колонки, призначені для використання з PS5, ПК, Mac і навіть PlayStation Portal або смартфоном.

Зі слів Sony, Pulse Elevate забезпечують “винятково реалістичний звук”, ультранизьку затримку передавання та бездротове підключення PlayStation Link з підтримкою lossless. Колонки оснащені динаміками з планарними магнітними драйверами, мають вбудовані низькочастотні динаміки для басів і підтримують Tempest 3D AudioTech на PS5.

Динаміки також сумісні з пристроями Bluetooth.

В комплект додають мікрофон з ШІ-функцією шумозаглушення, адаптер USB-C і зарядну докстанцію. Завдяки вбудованому акумулятору доступне автономне використання, яке, згідно з рекламним роликом Sony, забезпечує “години роботи”, але без точних цифр.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Для зручності використання Pulse Elevate мають вбудовані регулятори гучності, а також регулювання горизонтальної та вертикальної орієнтації залежно від уподобань гравця. Колонки будуть доступні в білому та чорному кольорах і з’являться в продажу у 2026 році. Ціна поки невідома.

Pulse Elevate — це доповнення серії аксесуарів Pulse, яка на цей час пропонує бездротову гарнітуру Pulse Elite ($150) та TWS Pulse Explore ($200).

Джерело: Sony