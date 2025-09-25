Новини Пристрої 25.09.2025 comment views icon

Sony анонсувала PlayStation Pulse Elevate — бездротові колонки для консолей і ПК

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Sony анонсувала безпровідні колонки PlayStation Pulse Elevate для консолей і ПК
Sony

Під час презентації State of Play Sony анонсувала власні бездротові колонки, призначені для використання з PS5, ПК, Mac і навіть PlayStation Portal або смартфоном.

Зі слів Sony, Pulse Elevate забезпечують “винятково реалістичний звук”, ультранизьку затримку передавання та бездротове підключення PlayStation Link з підтримкою lossless. Колонки оснащені динаміками з планарними магнітними драйверами, мають вбудовані низькочастотні динаміки для басів і підтримують Tempest 3D AudioTech на PS5.

Sony анонсувала безпровідні колонки PlayStation Pulse Elevate для консолей і ПКSony анонсувала безпровідні колонки PlayStation Pulse Elevate для консолей і ПКSony анонсувала безпровідні колонки PlayStation Pulse Elevate для консолей і ПКSony анонсувала безпровідні колонки PlayStation Pulse Elevate для консолей і ПК

Динаміки також сумісні з пристроями Bluetooth.

В комплект додають мікрофон з ШІ-функцією шумозаглушення, адаптер USB-C і зарядну докстанцію. Завдяки вбудованому акумулятору доступне автономне використання, яке, згідно з рекламним роликом Sony, забезпечує “години роботи”, але без точних цифр.

 

Для зручності використання Pulse Elevate мають вбудовані регулятори гучності, а також регулювання горизонтальної та вертикальної орієнтації залежно від уподобань гравця. Колонки будуть доступні в білому та чорному кольорах і з’являться в продажу у 2026 році. Ціна поки невідома.

Pulse Elevate — це доповнення серії аксесуарів Pulse, яка на цей час пропонує бездротову гарнітуру Pulse Elite ($150) та TWS Pulse Explore ($200).

Спецпроєкти
Infinix представляє GT 30 Pro: ігровий флагман з продуктивністю FPS протягом усього дня
300 патентів, власний музей ергономіки та технології: як крісла від Sihoo змінюють робочі будні

Sony анонсувала FlexStrike — перший офіційний контролер PlayStation для файтингів

Джерело: Sony

Популярні новини

arrow left
arrow right
Настільні ПК Apple після інсталяції macOS Tahoe самостійно повертаються до старої ОС
Стартували зйомки "Людина-павук 4": перший тизер з новим костюмом Тома Голланда
Android йде на ПК: Google та Qualcomm розповіли про спільну розробку
PS Plus у серпні отримає ще 11 нових ігор — серед них Mortal Kombat 1 та Marvel’s Spider-Man
PlayStation 5 тепер дозволяє під'єднати DualSense одразу до 4-х девайсів
Sony представила Xperia 10 VII з блоком камер як у Pixel та широкими ретрорамками за €449
У PS Store триває розпродаж "На старт, увага, нумо грати!" — TEKKEN 7, Dead Island 2 та інші зі знижками до -90%
Наступна Xbox буде потужнішою за PS6, — інсайдер
Корейський Starbucks заборонив приносити ПК і принтери в кав'ярні
Sony подала до суду на Tencent через «рабський клон» Horizon
PS Store оголосив розпродаж на честь Gamescom зі знижками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 та інші
Sony випустить "нову" PS5 Digital для Європи: 825 ГБ замість терабайта, але така сама ціна
Передплатники PS Plus отримають три безплатні гри у серпні — серед них Lies of P
Paradox повертає кошти за передзамовлення Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 та обіцяє переробити гру
Sony спростила процес повернення коштів у PlayStation Store
Енергії менше — кадрів теж: PS5 отримає новий «екорежим», що уповільнює ігри
"Людина-павук 4": Том Голланд позує у новому костюмі, а один з “Месників” повертається у фільмі Sony
Нова консоль або VR? Valve зареєструвала "інтригуючу" торгову марку Steam Frame
Sony анонсувала FlexStrike — перший офіційний контролер PlayStation для файтингів
Ексглава PlayStation: консолі досягли технічного плато, час робити їх доступнішими
Розробник Concord: "Геймери люблять спостерігати за провалами ігор"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати