Sony анонсувала FlexStrike — перший офіційний контролер PlayStation для файтингів

Sony FlexStrike / YouTube PlayStation

Sony офіційно підтвердила назву свого першого фірмового контролера, створеного спеціально для файтингів — FlexStrike. Вперше про пристрій згадали під час презентації State of Play у червні. Це повноцінний контролер для управління боями шанувальниками файтингів на PlayStation 5.

Пристроєм можна буде повністю насолодитися в таких хітах, як Street Fighter 6 чи Tekken 8, але справжній момент слави FlexStrike отримає у 2026 році — тоді вийде Marvel Tōkon: Fighting Souls. Це новий ексклюзивний для консолей PlayStation файтинг, який Sony сама й видає.

Що таке PlayStation FlexStrike

FlexStrike — це ігровий контролер, спеціально розроблений для використання з іграми в жанрі файтинг. Він також відомий у спільноті як fight stick. Такі пристрої імітують класичні аркадні джойстики з шістьма кнопками, знайомі ще з часів перших автоматів у залах аркадних ігрових автоматів. Цей формат досі залишається улюбленим серед професійних гравців файтингів.

Раніше такі геймпади випускали сторонні виробники на кшталт Nacon, Mad Catz чи 8BitDo. Але тепер Sony пропонує власне рішення поруч із такими аксесуарами, як DualSense Edge чи адаптивний Access Controller, спрямованими на окремі сегменти геймерів.

FlexStrike буде сумісним як із PS5, так і з ПК. Для максимально швидкої реакції краще використовувати дротове підключення, але також є підтримка бездротової технології PlayStation Link — до двох контролерів одночасно.

Користувач зможе під час гри залишити підключеним звичайний контролер DualSense разом з FlexStrike, що значно полегшить навігацію меню. У FlexStrike передбачено можливість налаштовувати кнопки, перемикати режими важеля, щоб емулювати певні функції DualSense — усе це робить пристрій гнучким і підлаштованим під потреби гравця.

FlexStrike продемонструють на стенді Arc System Works під час Evo 2025 — одного з найпомітніших світових турнірів із файтингів, що відбудеться цього тижня в Лас-Вегасі. Там же покажуть і Marvel Tōkon: Fighting Souls — командний 4v4-файтинг у всесвіті Marvel.

Контролер FlexStrike вийде у продаж у 2026 році, разом із грою Marvel Tōkon: Fighting Souls. До запуску Sony також планує представити фірмову сумку-переноску для зручного транспортування контролера на змагання.

Джерело: androidpolice