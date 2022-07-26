Sony детально розповіла про особливості PlayStation VR2 та показала деякі нові можливості VR-гарнітури наступного покоління

Sony у межах чергової фази анонсу PlayStation VR2 опублікувала нову порцію даних щодо своєї VR-гарнітури наступного покоління — в офіційному блозі розробники пролили світло на кілька нових функціональних можливостей пристрою.

Функція See-Through View

На зображеннях нижче можна побачити вікно з основними налаштуваннями PlayStation VR2, а також погляд на контролери PS VR2 Sense через спеціальний режим See-Through View.

Функція See-Through View дозволить за необхідності бачити оточення як воно є через вбудовані камери — без необхідності знімати гарнітуру. Функція стане в пригоді, якщо гарнітура вже на голові та потрібно швидко перевірити, де знаходяться контролери PS VR2 Sense у кімнаті. Для переходу між режимами віртуальності та реальності передбачена спеціальна фізична кнопка на корпусі. Також зробити це можна буде через відповідний пункт меню в Центрі керування. Картинка в режимі See-Through View буде чорно-білою, а записувати відео з камер не дозволять.

Стріми під час гри

Нова функція живих трансляцій дозволить власникам PS VR2 знімати себе під час гри, під’єднавши HD-камеру PS5 до консолі, та транслювати контент на свою аудиторію. В цьому випадку глядачі зможуть побачити одночасно і геймплей, і самого гравця — його зображення накладеться поверх картинки з гри, як на зображенні вище.

Індивідуальна ігрова зона

Налаштування ігрової зони відбуватиметься за допомогою контролерів PS VR2 Sense і вбудованих камер. Камери дозволять просканувати кімнату, щоб визначити її межі та предмети навколо, а контролери PS VR2 Sense дозволять за необхідності розширити та додатково налаштувати ігрову зону відповідно до індивідуального стилю гри та інтер’єрних особливостей кімнати.

Система сповіщатиме про ризик вильоту за межі ігрової зони. Окрім того, в будь-який момент можна переміститися в іншу кімнату та змінити налаштування через меню гарнітури.

PS VR2 підтримуватиме два режими перегляду контенту:

VR-режим — повноцінна віртуальна реальність з роздільною здатністю 4000×2400 пікселів (2000×2040 на кожне око), HDR, кутом поля зору 110° (на 10° більше, ніж в оригінальної PS VR) і з частотою оновлення зображення 90 або 120 Гц.

Кінематографічний режим (Cinematic Mode) — віртуальний кінотеатр, на якому показуватиметься система та інтерфейс PS5, а також усі ігри та медіаконтент, не пов’язані з VR. У цьому підтримуватиметься сигнал з роздільною здатністю 1920×1080, HDR і з частотою оновлення зображення 24, 60 або 120 Гц.

Всі описані вище функції стануть доступними для всіх розробників найближчим часом з виходом майбутнього апдейту у межах поточного циклу розробки. Водночас Sony обіцяє вже дуже скоро розповісти додаткові подробиці про майбутнє VR на PlayStation — назвати точну дату старту продажів та анонси ігор.

Раніше лідер PlayStation Джим Раян пообіцяв на старті PS VR 2 понад 20 ігор від внутрішніх та сторонніх студій. Судячи з усього, PlayStation VR2 справді вийди на початку 2023 року, як повідомлялося у попередніх повідомленнях, а повноцінна презентація пристрої та ігор відбудеться до кінця року.