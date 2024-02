Sony дозволила входити в акаунт PlayStation Network (PSN) без пароля і вже тестує сумісність PS VR2 з ПК

Sony вслід за Google, Apple, Microsoft та багатьма іншими зробила крок на зустріч майбутньому без паролів — власники PlayStation отримали можливість входити у свої акаунти PSN за допомогою ключів доступу (Passkeys) безпарольна аутентифікація на базі стандарту FIDO2 та відкритого протоколу WebAuthn, які з часом мають повністю витіснити класичні паролі та менш захищену технологію двофакторної аутентифікації (2FA).

Login to your PlayStation account hassle-free with passkeys arriving later today! Keep an eye out for updates. pic.twitter.com/BAmh64EwHR

— Ask PlayStation (@AskPlayStation) February 21, 2024