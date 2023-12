Sony PlayStation 5 Pro приписують GPU з архітектурою AMD RDNA3, приріст продуктивності на 60% та масштабування 4К 30 к/с

У мережі з’явилися нові відомості про майбутню модифікацію ігрової консолі Sony PlayStation 5 Pro, яка також відома під кодовою назвою Project Trinity.

Судячи з даних нового витоку, модель PS5 Pro збереже процесорну архітектуру Zen2, яка використовується у поточній версії PS5. Це необхідно для забезпечення повної сумісності із нинішньою консоллю. Однак нова система-на-чипі Viola отримає більш високу динамічну пікову частоту. Також згадується «прискорене трасування променів».

Повідомляється, що SoC Viola виготовляється компанією TSMC на базі техпроцесу N4P. Обчислювальні ядра зможуть працювати на частоті до 4,4 ГГц. Чип включає 8 ядер CPU і GPU з 56 активними виконавчими блоками з 60 доступних (за даними іншого інсайдера ─ 60 з 64). При цьому у GPU використовується архітектура RDNA3 з поліпшеннями в плані трасування променів, запозиченими у RDNA4. Система включає 16 ГБ оперативної пам’яті GDDR6 з 256-бітним інтерфейсом та пропускною здатністю 576 ГБ/с. Цільова частота GPU – 2,0 ГГц. Очікується, що приріст продуктивності в растрових операціях досягне 50-60%, а у випадку трасування променів – перевищить 2-кратне значення.

Project Trinity стане кульмінацією розвитку трьох ключових технологій: швидке сховище (вже реалізовано в PS5), прискорене трасування променів та масштабування. NPU XDNA2 використовуватиметься для прискорення розробленої Sony технології тимчасового масштабування машинного навчання. Це буде однією з основних особливостей PS5 Pro. Метою є стабільне масштабоване зображення до 4K із частотою понад 30 кадрів за секунду.

Can't comment on other peoples leaks because I don't know.

Internally, Sony is expecting full specs to leak this month because of dev ket distribution to 3rd party studios. https://t.co/sJ9x4OGjtQ

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 11, 2023