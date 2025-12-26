Новини Пристрої 26.12.2025 comment views icon

Sony PlayStation Watch — годинник за $780 вийшов обмеженим накладом

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Sony не асоціюється з ринком люксових годинників, однак до 30-річчя бренду PlayStation компанія пішла на несподіваний крок. Разом із гонконзьким виробником годинників Anicorn вона представила лімітований механічний годинник, натхненний оригінальною консоллю PlayStation 1995 року.

Дизайн у стилі PlayStation з 90-х

Годинник PlayStation Watch повністю побудований на ностальгії. Корпус із нержавіючої сталі має той самий сірий відтінок, що й перша PlayStation. На циферблаті замість цифр — символи кнопок геймпада: трикутникe, коло, X та квадрат. Годинникова й хвилинна стрілки стилізовані під кнопки Start і Select. Каучуковий ремінець прикрашений фірмовими кольоровими символами PlayStation та відповідними маркуваннями. Кожен елемент дизайну напряму відсилає до епохи PS1.

Повноцінний механічний годинник

Всередині встановлено автоматичний механізм Miyota 9039 японського виробництва. Це механічний годинник без батарейки — він працює завдяки системі пружин і шестерень та автоматично заводиться від рухів зап’ястя власника. За регулярного носіння ручний завод не потрібен.

Товщина механізму становить лише 3,9 мм, а запас ходу — 42 години. Отже, що годинник працюватиме майже дві доби навіть без носіння. Прозора задня кришка дозволяє бачити механізм у роботі. Так що це не декоративний аксесуар, а повноцінний механічний годинник. Додатково Anicorn додала цифровий елемент — NFC-аксесуар у формі карти пам’яті PlayStation, який під’єднується до онлайн-дошки пам’яті.

Цей годинник не намагається замінити смартгодинники й не пропонує нових технологічних функцій. Він перетворює історію ігрового бренду на фізичний колекційний об’єкт, який водночас залишається повноцінним механічним годинником. Саме це робить його чимось більшим, ніж просто гік-аксесуар.

Ціна

Усього випустять 300 екземплярів PlayStation Watch на весь світ. Ціна становить $780. Попередні замовлення відкрили у грудні 2025 року, а постачання очікують у середині 2026-го. Партію розкупили майже миттєво.

За $780 годинник PlayStation розмістився між сувенірною продукцією та класичним люксом. Ціну підтримують механічний механізм, обмежений тираж і сила бренду. Це продукт не для масового покупця, а для колекціонерів і давніх фанатів PlayStation.

Поєднання ігор і годинників не є новиною. TAG Heuer, Seiko та Casio G-Shock вже випускали моделі з ігровою тематикою, але переважно з кварцовими або цифровими механізмами. У цьому Sony пішла іншим шляхом. Використання механічної системи наближає цей продукт до класичного годинникарства, а не фанатського мерчу.

Схожий підхід можна побачити у Panerai Luminor Marina Razer Edition, обмеженому тиражі 500 штук із DLC-покриттям та запасом ходу на три дні, або в Apple Watch Hermès, де поєднуються преміальні матеріали й повсякденні технології.

Джерело: gizmochina, ithome

