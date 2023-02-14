Sony розробляє для PlayStation 5 перші TWS-навушники та голосову гарнітуру – вони очікуються на початку 2024 року

Ресурс Insider Gaming повідомив, що Sony розробляє бездротові навушники та нову бездротову гарнітуру спеціально для PS5. Передбачається, що випуск пристроїв заплановано на початок 2024 року.

Навушники, що носять кодове найменування Project Nomad, матимуть приблизний час автономної роботи близько 5 годин. Це майже дорівнює часу роботи Apple AirPods, але трохи менше, ніж 6 годин автономії Sony WF-1000XM3. Nomad буде постачатися з чохлом для заряджання, який можна заряджати через USB-C кабель від PlayStation 5.

Крім навушників, компанія розробляє нову бездротову гарнітуру для PlayStation 5 під назвою Voyager, її планують випустити одночасно з Nomad. Гарнітура має функціональність, аналогічну Inzone H7.

Минулого року Insider Gaming ексклюзивно повідомив, що Sony розробляє нову PlayStation 5 зі знімним дисководом, який, як очікується, з’явиться на прилавках у вересні 2023 року. Схоже, Sony планує масштабне оновлення комплекту аксесуарів для власної актуальної ігрової консолі.

Розробка офіційних бездротових навушників для PlayStation 5 не дивує, оскільки ігрові компанії, такі як Razer та Logitech, останніми роками представили на ринку свої власні продукти у цій ніші.