У 2022 році передплатники PlayStation Plus Essential отримали безплатно 37 ігор загальною вартістю понад $1300

Ребрендинг та перезапуск PlayStation Plus не пройшов без наслідків. За даними Sony, сервіс, необхідний майже для кожної гри PlayStation 4 і 5 на багато користувачів, втратив два мільйони передплатників. Відповідно до нової схеми компанія дійсно збільшила виторг PS Plus за перший квартал, але тільки на 10%.

Іншими словами, у той час, як деякі шанувальники PlayStation пішли та, можливо, придбали нові підписки Extra або Premium, PS Plus зберіг більшість користувачів у 2022 році. Попри те, що Sony виключила власні прем’єри з оновленого PlayStation Plus (Microsoft, навпаки, неухильно просуває нові ігри у Xbox Game Pass), пропозиції безплатних ігор за підпискою від Sony все ще здаються найкращими у своєму класі.

Середня оцінка колекції ігор PlayStation Plus Essential на Metacritic, на підставі якої можна робити висновок про якість каталогу, склала 78 – на чотири бали вище, ніж у 2021 році. Сервіс PlayStation Plus не розчарував передплатників, пропонуючи ігри, які з’являються в інших преміальних сервісах. У 2022 році лише 10 з них можна знайти в Xbox Game Pass, порівняно з 14 роком тому. П’ять із перерахованих ігор належать Electronic Arts, чия бібліотека EA Play є доступною для передплатників Xbox Game Pass Ultimate.

Десять ігор PlayStation Plus Essential станом на 2022 рік також можна знайти у новій бібліотеці PlayStation Plus Extra. Це дещо розчаровує передплатників PS Plus вищого рівня: ті, хто платять менше, фактично отримали 10 ігор екстракласу без доплати – включно з такими гучними тайтлами, як God of War 2018 року.

Підписка PlayStation Plus Essential, до червня більш відома як Instant Game Collection, у 2022 році включає 37 ігор з середнім балом 78 на Metacritic та загальною вартістю $1304,63 (при окремій покупці кожної).

Високий бал на Metacritic – значний успіх, порівняно з 2021 роком. Сумарна роздрібна вартість ігор стала меншою: у 2021 вона становила $1424,60, при цьому передплатникам пропонувалося 40 ігор. Середня ціна гри PlayStation Plus Essential у PlayStation Store практично така ж, як і минулого року – $35.

Напрошується цікавий висновок: найбільш цінним для гравців у пакеті Sony є найнижчий рівень підписки, у той час, як Xbox зробила найпривабливішим найвищій. Це може не потішити керівників Sony, проте сподобається передплатником. А може, так і було задумано?

Сайт Polygon склав докладний щомісячний звіт про появу ігор у PlayStation Plus Essential у 2022 році, що дає уявлення про якість та розвиток підписки. В Україні мінімальна підписка на PS Plus коштує 209 грн на місяць, 549 грн за три місяці або 1299 грн на рік.