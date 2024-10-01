Sony виправила баг в PS5, який заміняв ігрові фони рекламою — але почались проблеми з PSN

Днями власники PS5 помітили дивне оновлення, яке фактично замінило ігрові фони на набридливу рекламу — окрім нових ігор на екранах просували акції та знижки, які вже давно перестали діяти.

So it turns out that the recent PS5 UI update that let you disable all the advertisements on the dashboard was too good to be true. Now EVERY SINGLE GAME on your homescreen shows you an advertisement in the background with no way to remove them lol https://t.co/Nts6eCq8Eb pic.twitter.com/29p56mYn34 — Earl Turlet (@alfredobofa) September 29, 2024

Зміни в PS5, які початково здалися плановими, почали активно критикувати в соцмережах, але нині в Sony пояснили, що це «всього лиш технічний баг» і обіцяли надати виправлення найближчим часом (деякі гравці повідомляють, що воно таки надійшло).

Однак інша проблема не забарилась — за кілька годин після виправлення багу з рекламою, користувачі з різних країн почали повідомляти про неполадки з PSN (є, зокрема, труднощі з авторизацією, переглядом відео, купівлею контенту та запуском ігор).

Річард Лоулер з The Verge зазначає, що під час запуску ігор вибиває помилку PS5 WS-116522-7, а на пов’язаній вебсторінці Sony повідомляють, що «оновлення системного програмного забезпечення не вдалося».

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На офіційній сторінці PSN підтвердили проблему та обіцяли надати виправлення найближчим часом.