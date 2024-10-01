Новини Ігри 01.10.2024 о 10:36 comment views icon

Sony виправила баг в PS5, який заміняв ігрові фони рекламою — але почались проблеми з PSN

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Sony виправила баг в PS5, який заміняв ігрові фони рекламою — але почались проблеми з PSN

Днями власники PS5 помітили дивне оновлення, яке фактично замінило ігрові фони на набридливу рекламу — окрім нових ігор на екранах просували акції та знижки, які вже давно перестали діяти.

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Зміни в PS5, які початково здалися плановими, почали активно критикувати в соцмережах, але нині в Sony пояснили, що це «всього лиш технічний баг» і обіцяли надати виправлення найближчим часом (деякі гравці повідомляють, що воно таки надійшло).

Однак інша проблема не забарилась — за кілька годин після виправлення багу з рекламою, користувачі з різних країн почали повідомляти про неполадки з PSN (є, зокрема, труднощі з авторизацією, переглядом відео, купівлею контенту та запуском ігор).

Річард Лоулер з The Verge зазначає, що під час запуску ігор вибиває помилку PS5 WS-116522-7, а на пов’язаній вебсторінці Sony повідомляють, що «оновлення системного програмного забезпечення не вдалося».

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На офіційній сторінці PSN підтвердили проблему та обіцяли надати виправлення найближчим часом.

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