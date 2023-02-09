SpaceX обмежила використання Україною інтернету Starlink для керування дронами

SpaceX вдалася до невказаних дій, щоб перешкодити військовим України використовувати супутниковий інтернет Starlink для керування безпілотниками на полі бою, заявила Гвінн Шотвел, президент та головний операційний директор SpaceX під час конференції у Вашингтоні.

За її словами, сервіс Starlink, що надає українським військовим широкосмуговий зв’язок, «ніколи не призначався для використання як зброя».

«Українці використовували його таким чином, який не був передбачений і не був частиною будь-якої угоди», — сказала Шотвел.

Пізніше у розмові з журналістами Шотвел послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління дронами. Україна ефективно використовувала безпілотні літальні апарати для виявлення позицій противника, ведення далекого вогню та скидання бомб.

«Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхні можливості», — сказала вона, маючи на увазі використання Starlink з дронами. «Є речі, які ми можемо зробити, і ми вже зробили».

Шотвел відмовився відповидати, яких заходів було вжито. Глава SpaseX вважає, що використання Starlink з дронами виходить за межі угоди SpaceX з українським урядом, та додала, що контракт призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового доступу в інтернет лікарням, банкам та сім’ям, які постраждали від вторгнення Росії.

«Ми знаємо, що військові використовують їх для зв’язку, і це нормально», — сказала вона. «Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях».

SpaceX у приватному порядку відправила безліч терміналів Starlink в Україну, що дозволило військовим спілкуватися та координувати дії за допомогою майже 4000 супутників, які компанія вже запустила на низьку навколоземну орбіту. Уряди, включаючи Сполучені Штати, Францію та Польщу, сплатили інші постачання терміналів Starlink крім тих, що фінансуються приватно SpaceX. росія намагалася заглушити сигнали Starlink у регіоні, однак, за словами Ілона Маска, SpaceX у відповідь змінила програмне забезпечення сервісу.

Наприкінці минулого року у роботі Starlink в Україні спостерігалися перебої, котрі SpaceX не пояснила. На питання, чи були ці збої пов’язані з зусиллями SpaceX зі стримування використання Starlink у наступальних цілях, Шотвел сказала: «Я не хочу на це відповідати, тому що не впевнена, що знаю відповідь».

Джерело: Reuters