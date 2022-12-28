SpaceX здійснила 60-й запуск у 2022 році — це вдвічі більше, ніж у 2021-му. На орбіту вирушили перші 54 супутника оновленої мережі Starlink

SpaceX вчергове змогла — опівдні 28 грудня американська приватна космічна компанія здійснила 60-й запуск в цьому році, який зрештою може стати фінальним (у графіку на 30 грудня назначена місія EROS-C3, проте ізраїльський оптичний супутник можуть запустити вже у 2023-му). Хай там що, це новий абсолютний рекорд для SpaceX за один календарний рік і він удвічі перевищує результат 2021-го, який компанія завершила з 31-ю місією.

60 запусків за один календарний рік — новий рекорд SpaceX

В попередніх матеріалах ми неодноразово звертали увагу, що цьогоріч SpaceX демонструє якісь божевільні темпи — та запускає ракети в середньому кожні 6 днів. Це, безперечно, приголомшливі темпи не тільки для однієї компанії, але й загалом для всієї галузі.

Орбітальні запуски SpaceX за період з 2017 про 2022 рік:

2022 — 60

2021 — 31

2020 — 26

2019 — 13

2018 — 21

2017 — 18

У 2022 році на SpaceX припала більша частина всіх космічних запусків в США. SpaceX не вистачило лише кількох запусків, щоб обійти Китай за кількістю запусків, проте вона є беззаперечним лідером за виведеним на орбіту корисним вантажем. Востаннє офіційна статистика публікувалася в липні й тоді за підсумками 31 запуску компанія доставила на орбіту 351 тонну корисного навантаження — майже вдвічі більше ніж решта світу разом.

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Водночас завдяки багаторазовому використанню (повторно використовуються перший ступінь та головний обтічник) Falcon-9 не лишає жодних шансів суперникам й досі надійно утримує першість за кількістю запусків серед усіх РН.

Також можна пригадати, що перед цим SpaceX здійснила три запуски протягом лише 36 годин і заразом оновила рекорд багаторазового використання Falcon 9 — ступінь з індексом 1058 злітав у космос у 15-те, після чого успішно повернувся на морську платформу.

Starlink Group 5-1 — перші супутники v2.0 чи ні?

Сьогоднішній запуск цікавий не тільки кругленьким числом (до речі, це також 193-й запуск Falcon 9 і 202-й запуск SpaceX у загальному заліку) — в межах місії Starlink Group 5-1 на орбіту вирушила перша партія із 54 інтернет-супутників оновленої мережі Starlink. Які саме це супутники, поки що загадка.

SpaceX в описі місії на своєму сайті зазначає, що це перший запуск оновленої мережі Starlink, але прямо не використовує назву Starlink v2.0. Як нам вже відомо, друге покоління Starlink значно більше та важче (1250 кг), ніж актуальне Starlink v1.5 з лазерними міжз’єднаннями (десь 295 кг). І у випадку місії Starlink Group 5-1 є кілька розбіжностей. Річ у тім, що досі на Falcon 9 компанія запускала максимум 54 супутники v1.5, тож поки не дуже зрозуміло, яким чином SpaceX вдалося зараз відправити 54 супутники Starlink v2.0, які значно більші та важчі. Нагадаємо, що спочатку SpaceX планувала доставляти Starlink v2.0 на орбіту за допомогою Starship, але його розробка поки не завершена. Цілком можливо, що це своєрідний варіант v2 mini для Falcon 9, який має таку ж масу, як v1.5, та існує велика ймовірність, що ці супутники — не є повноцінними версіями v2, хоча багато сайтів поспіхом подали новини про запуск перших Starlink v2.0.

Хай там що, раніше SpaceX отримала нову ліцензію FCC, яка дозволяє компанії розгортати супутники на нових орбітах, що своєю чергою забезпечить подальше збільшення пропускної здатності мережі, а також її розширення на смартфони з 5G та електромобілі Tesla. До речі, у SpaceX є дозвіл на запуск 42 тис. супутників (це зовсім не означає, що вона планує запускати аж стільки). Зараз на орбіті перебуває вже близько 3374 інтернет-супутників Starlink (всього за весь час було запущено 3666), з них вже експлуатуються 3035 — близько 30% від загальної кількості апаратів, що діють (якщо відштовхуватися від оцінки ООН — таких є 10100). Нещодавно SpaceX повідомила, що кількість активних абонентів Starlink сягнула 1 млн — це сталося через 3 місяці після випуску мільйонного термінала Starlink.

Запис трансляції місії Starlink Group 5-1