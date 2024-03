SpaceX та T-Mobile отримали швидкість завантаження 17 Мбіт/с з супутника Starlink на звичайний телефон Samsung з Android

Голова SpaceX Ілон Маск розповів у X Twitter про досягнення максимальної швидкості завантаження 17 Мбіт/с із супутника Starlink на немодифікований телефон Samsung з ОС Android.

SpaceX just achieved peak download speed of 17Mb/s from satellite direct to unmodified Samsung Android phone pic.twitter.com/JqPHmkriv0

У подальших коментарях, відповідаючи на питання, CEO SpaceX / Starlink уточнює, що це означає.

No, because this is the current peak speed per beam and the beams are large, so this system is only effective where there is no existing cellular service.

This service works in partnership with wireless providers, like what @SpaceX and @TMobile announced.

— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2024