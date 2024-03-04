SpaceX та T-Mobile отримали швидкість завантаження 17 Мбіт/с з супутника Starlink на звичайний телефон Samsung з Android

Голова SpaceX Ілон Маск розповів у X Twitter про досягнення максимальної швидкості завантаження 17 Мбіт/с із супутника Starlink на немодифікований телефон Samsung з ОС Android.

SpaceX just achieved peak download speed of 17Mb/s from satellite direct to unmodified Samsung Android phone pic.twitter.com/JqPHmkriv0 — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2024

«SpaceX щойно досягла максимальної швидкості завантаження 17 Мбіт/с із супутника безпосередньо на немодифікований телефон Samsung Android», — пише Маск.

У подальших коментарях, відповідаючи на питання, CEO SpaceX / Starlink уточнює, що це означає.

No, because this is the current peak speed per beam and the beams are large, so this system is only effective where there is no existing cellular service. This service works in partnership with wireless providers, like what @SpaceX and @TMobile announced. — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2024

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«Це поточна пікова швидкість на промінь, а промені великі, тому ця система ефективна лише там, де немає стільникового зв’язку. Ця послуга працює в партнерстві з бездротовими провайдерами, як це було оголошено SpaceX і T-Mobile».

Нагадаємо, у серпні 2022 року SpaceX та оператор мобільного зв’язку T-Mobile оголосили про співпрацю з метою використати супутники Starlink, щоб позбавитися «мертвих зон» у покритті стільникової мережі. Тоді планувалося, що звичайні 5G-смартфони зможуть підключатися до супутників Starlink зі швидкістю 2-4 Мбіт/с на визначених ділянках покриття. Як можна бачити, цей показник у конкретному випадку був значно перевищений.

У січні 2024 року SpaceX та T-Mobile відправили та отримали перші текстові повідомлення на телефони з використанням супутників Starlink D2D, які були запущені за тиждень до того. Тоді SpaceX заявила, що разом з T-Mobile хоче публічно запустити мобільні супутникові текстові у 2024 році, а у наступному році розширити можливості супутникової телефонії голосовим зв’язком.

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