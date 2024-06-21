SpaceX випустила компактний термінал супутникового зв’язку Starlink Mini за ціною $599

SpaceX представила компактну версію термінала під назвою Starlink Mini, яку компанія позиціює як мобільний варіант для своїх клієнтів супутникового інтернету.

«Starlink Mini — це компактний портативний набір, який легко поміщається в рюкзак і призначений для забезпечення високошвидкісного Інтернету з низькою затримкою в дорозі», ─ заявляє SpaceX.

Компанія пропонує «обмежену кількість» антен Starlink Mini за ціною $599 у ранньому доступі. Це на $100 більше, ніж базова модель термінала Standard, яка продається разом із послугою Residentia, хоча компанія прагне знизити ціну.

Окрім вартості обладнання, обслуговування Starlink Mini коштує $150 на місяць. SpaceX пропонує послугу для Mini як додатковий пакет у розмірі $30 на місяць на додаток до стандартної вартості послуги Residential $120 на місяць.

Послугу Mini Roam «можна використовувати будь-де в Сполучених Штатах», але вона має обмеження в 50 ГБ даних на місяць. При перевищенні обсягу даних компанія стягуватиме додаткову плату в розмірі $1 за кожний додатковий гігабайт.

Термінал Starlink Mini за вагою та розмірами нагадує ноутбук. Він важить трохи більше 900 г, а розміри становлять 28,9х24,8х3,8 см. Це приблизно половина розміру та одна третина ваги стандартного термінала Starlink.

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Starlink Mini оснащений вбудованим WiFi роутером та має «нижче енергоспоживання», ніж інші термінали, але все ще може похвалитися швидкістю завантаження понад 100 Мбіт/с.

Наразі компанія «нарощує виробництво» Starlink Mini, і пристрій «незабаром буде доступний на міжнародних ринках».

I just set it up right now and am writing this post through space. Took less than 5 mins. Easily carried in a backpack. This product will change the world. — Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2024

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск написав, що налаштування Starlink Mini зайняло менше 5 хвилин.

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level від Hillel IT School. В ході курсу студенти навчаться техніці збору і аналізу вимог, документуванню та управлінню документацією, управлінню ризиками та змінами, а також навчаться моделювати процеси і прототипуванню. Приєднатися

«Цей продукт змінить світ», — заявив Маск.

Джерело: cnbc