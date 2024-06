SpaceX випустила компактний термінал супутникового зв’язку Starlink Mini за ціною $599

SpaceX представила компактну версію термінала під назвою Starlink Mini, яку компанія позиціює як мобільний варіант для своїх клієнтів супутникового інтернету.

Компанія пропонує «обмежену кількість» антен Starlink Mini за ціною $599 у ранньому доступі. Це на $100 більше, ніж базова модель термінала Standard, яка продається разом із послугою Residentia, хоча компанія прагне знизити ціну.

Окрім вартості обладнання, обслуговування Starlink Mini коштує $150 на місяць. SpaceX пропонує послугу для Mini як додатковий пакет у розмірі $30 на місяць на додаток до стандартної вартості послуги Residential $120 на місяць.

Послугу Mini Roam «можна використовувати будь-де в Сполучених Штатах», але вона має обмеження в 50 ГБ даних на місяць. При перевищенні обсягу даних компанія стягуватиме додаткову плату в розмірі $1 за кожний додатковий гігабайт.

Термінал Starlink Mini за вагою та розмірами нагадує ноутбук. Він важить трохи більше 900 г, а розміри становлять 28,9х24,8х3,8 см. Це приблизно половина розміру та одна третина ваги стандартного термінала Starlink.

Starlink Mini оснащений вбудованим WiFi роутером та має «нижче енергоспоживання», ніж інші термінали, але все ще може похвалитися швидкістю завантаження понад 100 Мбіт/с.

Наразі компанія «нарощує виробництво» Starlink Mini, і пристрій «незабаром буде доступний на міжнародних ринках».

I just set it up right now and am writing this post through space.

Took less than 5 mins. Easily carried in a backpack.

This product will change the world.

— Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2024