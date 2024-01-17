Новини Технології 17.01.2024 о 10:42 comment views icon

SpaceX запускає послугу супутникового інтернету зі швидкістю 10 Гбіт/с — і готує до випуску Starlink Mini, що «‎поміститься в рюкзаку»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

За найпотужнішу у світі швидкість супутникового інтернету доведеться сплатити одноразовий внесок у $1,25 млн — і надалі передплата стартуватиме від $75 тис. за Гбіт/с на місяць.

Послуга, яка дістала назву Community Gateways, запропонує інтернет зі швидкістю завантаження та вивантаження 10 Гбіт/с і затримкою менш як 99 мс (для порівняння — стандартна швидкість у мережі Starlink варіюється від 100 до 400 Мбіт/с).

За сплачені $1,25 млн SpaceX не просто надішле термінал, а допоможе створити цілий комплекс. Пропозиція розрахована у першу чергу на провайдерів Інтернет-послуг, які намагаються знайти шляхи запровадження високошвидкісного широкосмугового зв’язку у віддалених районах.

SpaceX запускає послугу супутникового інтернету зі швидкістю 10 Гбіт/с — і готує до випуску Starlink Mini, що «‎поміститься в рюкзаку»

У вересні компанія повідомила, що побудувала перший комплекс Community Gateway для жителів Уналашки — міста, розташованого на острові поблизу Аляски. Місцевий Інтернет-провайдер OptimERA тепер використовує супутникове з’єднання зі шлюзу для посилення широкосмугового зв’язку для більшості своїх клієнтів.

SpaceX запускає послугу супутникового інтернету зі швидкістю 10 Гбіт/с — і готує до випуску Starlink Mini, що «‎поміститься в рюкзаку»
Перший комплекс Community Gateway в Уналашці

Тим часом Ілон Маск анонсував у своїй нещодавній промові, що термінал Starlink Mini готують до випуску вже у 2024 році — і він буде настільки компактним, що поміститься в рюкзаку.

Вакансії

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Senior Python developer for DOKKA Brocoders

Junior Account Manager at Go Interactive! Go Interactive, Віддалено

Sales manager Juscutum, Київ

Федеральна комісія зі зв’язку схвалила заявку SpaceX на використання мінітерміналів Starlink розміром з MacBook ще у вересні, однак досі компанія мовчала про продукт. Ціни, характеристики чи зображення теж ще немає.

Курс Англійської.
Подолай мовний бар'єр та розширюй коло друзів на розмовних клубах.
Дізнатись про курс

Щодо «‎стандартного» терміналу Starlink наступного покоління, то попередні замовлення на продукт стартували ще в листопаді. Вартість обладнання коштує так само — $599, однак саме виробництво, як натякнув Маск, вже обходиться дешевше (раніше — близько $3000 на одиницю, але компанія постійно знижувала витрати на виробництво, що зокрема передбачало відкриття нового заводу в Техасі).

На сьогодні кількість проданих терміналів Starlink оцінюється у 2 400 000 одиниць — їх використання відображено на карті. Показово, як яскраво «світиться‎» лінія фронту в Україні.
На сьогодні кількість проданих терміналів Starlink оцінюється у 2 400 000 одиниць — їх використання відображено на карті. Показово, як яскраво «світиться‎» лінія фронту в Україні.

Раніше Маск оголосив, що Starlink став беззбитковим — у 2020 році він анонсував IPO бізнесу супутникового інтернету, якщо «зростання доходу стане плавним і передбачуваним».

SpaceX запустила перші супутники Starlink Direct to Cell — прямий зв’язок зі смартфонами

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

На вас чекає співбесіда англійською? Ось 6 порад, які допоможуть підготуватися та отримати роботу
Одеський провайдер Westelecom про Інтернет XG PON, який перевершує очікування
БпЛА Punisher, робот Sirko і ще 150 розробок. Як на Brave Inventors підтримують винаходи воєнного часу

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати