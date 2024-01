SpaceX запускає послугу супутникового інтернету зі швидкістю 10 Гбіт/с — і готує до випуску Starlink Mini, що «‎поміститься в рюкзаку»

За найпотужнішу у світі швидкість супутникового інтернету доведеться сплатити одноразовий внесок у $1,25 млн — і надалі передплата стартуватиме від $75 тис. за Гбіт/с на місяць.

Послуга, яка дістала назву Community Gateways, запропонує інтернет зі швидкістю завантаження та вивантаження 10 Гбіт/с і затримкою менш як 99 мс (для порівняння — стандартна швидкість у мережі Starlink варіюється від 100 до 400 Мбіт/с).

За сплачені $1,25 млн SpaceX не просто надішле термінал, а допоможе створити цілий комплекс. Пропозиція розрахована у першу чергу на провайдерів Інтернет-послуг, які намагаються знайти шляхи запровадження високошвидкісного широкосмугового зв’язку у віддалених районах.

У вересні компанія повідомила, що побудувала перший комплекс Community Gateway для жителів Уналашки — міста, розташованого на острові поблизу Аляски. Місцевий Інтернет-провайдер OptimERA тепер використовує супутникове з’єднання зі шлюзу для посилення широкосмугового зв’язку для більшості своїх клієнтів.

Тим часом Ілон Маск анонсував у своїй нещодавній промові, що термінал Starlink Mini готують до випуску вже у 2024 році — і він буде настільки компактним, що поміститься в рюкзаку.

In 2023, SpaceX completed 96 successful missions, safely flew 12 more astronauts to orbit, launched two flight tests of Starship, and more than doubled the number of people around the world connected by @Starlink.

Watch @elonmusk deliver a company update: pic.twitter.com/7zeTlQLgp9

— SpaceX (@SpaceX) January 12, 2024