За найпотужнішу у світі швидкість супутникового інтернету доведеться сплатити одноразовий внесок у $1,25 млн — і надалі передплата стартуватиме від $75 тис. за Гбіт/с на місяць.

Послуга, яка дістала назву Community Gateways, запропонує інтернет зі швидкістю завантаження та вивантаження 10 Гбіт/с і затримкою менш як 99 мс (для порівняння — стандартна швидкість у мережі Starlink варіюється від 100 до 400 Мбіт/с).

За сплачені $1,25 млн SpaceX не просто надішле термінал, а допоможе створити цілий комплекс. Пропозиція розрахована у першу чергу на провайдерів Інтернет-послуг, які намагаються знайти шляхи запровадження високошвидкісного широкосмугового зв’язку у віддалених районах.

У вересні компанія повідомила, що побудувала перший комплекс Community Gateway для жителів Уналашки — міста, розташованого на острові поблизу Аляски. Місцевий Інтернет-провайдер OptimERA тепер використовує супутникове з’єднання зі шлюзу для посилення широкосмугового зв’язку для більшості своїх клієнтів.

Тим часом Ілон Маск анонсував у своїй нещодавній промові, що термінал Starlink Mini готують до випуску вже у 2024 році — і він буде настільки компактним, що поміститься в рюкзаку.

In 2023, SpaceX completed 96 successful missions, safely flew 12 more astronauts to orbit, launched two flight tests of Starship, and more than doubled the number of people around the world connected by @Starlink. Watch @elonmusk deliver a company update: pic.twitter.com/7zeTlQLgp9 — SpaceX (@SpaceX) January 12, 2024

Федеральна комісія зі зв’язку схвалила заявку SpaceX на використання мінітерміналів Starlink розміром з MacBook ще у вересні, однак досі компанія мовчала про продукт. Ціни, характеристики чи зображення теж ще немає.

Курс Англійської. Подолай мовний бар'єр та розширюй коло друзів на розмовних клубах. Дізнатись про курс

Щодо «‎стандартного» терміналу Starlink наступного покоління, то попередні замовлення на продукт стартували ще в листопаді. Вартість обладнання коштує так само — $599, однак саме виробництво, як натякнув Маск, вже обходиться дешевше (раніше — близько $3000 на одиницю, але компанія постійно знижувала витрати на виробництво, що зокрема передбачало відкриття нового заводу в Техасі).

Раніше Маск оголосив, що Starlink став беззбитковим — у 2020 році він анонсував IPO бізнесу супутникового інтернету, якщо «зростання доходу стане плавним і передбачуваним».

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.