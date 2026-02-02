В Україні запустили верифікацію Starlink через ЦНАП та "Дію"

Термінал Starlink на даху будинку у Львові. Фото: Depositphotos

Кабмін схвалив постанову, яка передбачає створення “білого списку” Starlink в Україні. Тепер усі власники терміналів мають пройти обов’язкову авторизацію через ЦНАП, інакше — вони не працюватимуть на території країни.





Рішення прийняте як засіб протидії все частішим випадкам використанням росіянами Starlink для керування БПЛА, в тому числі “шахедами”.

“Це реакція на використання росіянами Starlink. Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях”, — пояснює міністр оборони України Михайло Федоров.

Зазначають, що процес реєстрації буде максимально простим і відбуватиметься в Центрах надання адміністративних послуг, або онлайн на порталі “Дія” (для бізнесу). Детальну інструкцію опублікують згодом.

“Процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим. Лише один візит у найближчий ЦНАП — безоплатно, швидко й без зайвої бюрократії. Для бізнесу також буде простий та зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink — онлайн на порталі “Дія”.

Федоров додав, що військовим у ЦНАП звертатися не потрібно: для ЗСУ вже діє окремий захищений канал через DELTA. Так само не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити його від блокування, внісши в “білий список”.



