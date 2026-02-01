tradfi
Неверифіковані термінали Starlink не працюватимуть в Україні, — Федоров

Катерина Левицька

Міністр оборони України Михайло Федоров оголосив, що в Україні вимкнуть неверифіковані термінали Starlink для протидії російським дронам. Натомість українські користувачі, аби продовжити використання супутникового інтернету, мають пройти обов’язкову авторизацію, інструкцію до якої обіцяли опублікувати найближчим часом.


“Україна спільно зі Starlink вже здійснили перші кроки, які дали швидкий результат в боротьбі з російськими дронами. Наступний крок — упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам”, — заявив Федоров. “Уже найближчими днями ми опублікуємо інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено”.

SpaceX підтримала Україну ще на початку повномасштабного російського вторгнення, активувавши на території країни супутниковий інтернет Starlink. Водночас технологією почав послуговуватися й ворог, зокрема й для керування дронами. Деякі використовувались для розвідки, деякі — атакували техніку та інфраструктуру.

Якщо раніше БПЛА летіли до цілі із заздалегідь прокладеним маршрутом, то з осені 2025 року все частіше фіксувались випадки керування в онлайн-режимі: коли оператор в реальному часі міг шукати ціль та атакувати її навіть під час руху. Для цього використовували mesh-систему, утім потрібен був ще один дрон, який виконував функцію ретранслятора. Наступний етап модифікацій — встановлення росіянами на дрони терміналів Starlink.

Кілька днів тому Федоров звернувся до SpaceX напряму і його сьогоднішня заява — перші результати співпраці. Тим часом Ілон Маск відреагував в X дописом, де обіцяв запровадити додаткові засоби протидії за потреби.

“Схоже, що заходи, вжиті нами для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, дали результат. Повідомте нас, якщо потрібно вжити додаткових заходів”.

