Спіноф «Пташиного короба‎» з Маріо Касасом в головній ролі покаже, що відбувалось в Європі під час нашестя монстрів, на яких не можна дивитися

Іспаномовний спіноф, який отримав назву «Пташиний короб. Барселона», вийде на Netflix 14 липня.
Постапокаліптичний фільм жахів «Пташиний короб» данської режисерки Сюзанни Бір розповідав історію жінки Мелорі (Сандра Буллок), яка намагається захистити свою родину від монстрів, які вбивають усіх, хто на них дивиться. Стрічка вийшла у 2018 річці та отримала змішані відгуки критиків – хоча й була одним з найпопулярніших фільмів на Netflix протягом 28 днів з моменту виходу.
Події спін-оффу схоже розгортатимуться майже одночасно з оригіналом — щоправда, перенесуть локацію у Європу, а головним героєм буде бізнесмен із Барселони, який намагається вижити. У трейлері Netflix показано паніку на вулицях іспанського містечка, де чоловік Себастіан (Маріо Касас), схвильовано переглянувши новини, прямує до автівки, на яку просто з неба раптово падає людське тіло. Він намагається втекти з міста та зустрічає по дорозі інших мандрівників і повинен буде «сліпо» довіряти їм, щоб вижити.
Компанією Касасу у боротьбі з нашестям монстрів складуть Алехандра Ховард, Джорджина Кемпбелл, Дієго Кальва, Наїла Шуберт, Лола Дуеньяс, Патрік Кріадо, Гонсало Де Кастро, Мішель Дженнер і Леонардо Сбараглія. Режисери фільму — брати Алекс і Девід Пастор, які раніше працювали над трилером Netflix «The Occupant».