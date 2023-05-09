Спіноф «Пташиного короба‎» з Маріо Касасом в головній ролі покаже, що відбувалось в Європі під час нашестя монстрів, на яких не можна дивитися

Іспаномовний спіноф, який отримав назву «‎Пташиний короб. Барселона», вийде на Netflix 14 липня.

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Постапокаліптичний фільм жахів «‎Пташиний короб» данської режисерки Сюзанни Бір розповідав історію жінки Мелорі (Сандра Буллок), яка намагається захистити свою родину від монстрів, які вбивають усіх, хто на них дивиться. Стрічка вийшла у 2018 річці та отримала змішані відгуки критиків – хоча й була одним з найпопулярніших фільмів на Netflix протягом 28 днів з моменту виходу.

Події спін-оффу схоже розгортатимуться майже одночасно з оригіналом — щоправда, перенесуть локацію у Європу, а головним героєм буде бізнесмен із Барселони, який намагається вижити. У трейлері Netflix показано паніку на вулицях іспанського містечка, де чоловік Себастіан (Маріо Касас), схвильовано переглянувши новини, прямує до автівки, на яку просто з неба раптово падає людське тіло. Він намагається втекти з міста та зустрічає по дорозі інших мандрівників і повинен буде «‎сліпо» довіряти їм, щоб вижити.

Компанією Касасу у боротьбі з нашестям монстрів складуть Алехандра Ховард, Джорджина Кемпбелл, Дієго Кальва, Наїла Шуберт, Лола Дуеньяс, Патрік Кріадо, Гонсало Де Кастро, Мішель Дженнер і Леонардо Сбараглія. Режисери фільму — брати Алекс і Девід Пастор, які раніше працювали над трилером Netflix «‎The Occupant».