Новини Софт 21.09.2023 о 16:35

Сплата адмінштрафів в «Дії» — Мінцифри запускає бета-тест нової послуги

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Вадим Карпусь

Автор новин

Міністерство цифрової трансформації України працює над запровадженням нової послуги ─ сплати штрафів за адміністративне правопорушення в «Дії». Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначає Федоров, часто адміністративні порушення здійснюються не через злий умисел, а через незнання законів та правил. Наприклад, хтось може пройти митний контроль, але не задекларувати кошти належним чином. Або хтось може палити цигарки в забороненому місці. І таких випадків правопорушень може бути чимало.

За планом, послуга в «Дії» дасть змогу сплатити штраф за такі адміністративні порушення без заповнення безлічі паперів, походів до суду та банку. Порушнику буде достатньо зробити лише кілька кліків у застосунку.

Мінцифри вже деякий час працює над послугою сплати штрафів за адміністративні порушення, і наразі спеціалісти готові переходити до її тестування. Їм треба переконатися, що послуга працює максимально зручно й коректно. Тому Федоров закликає всіх охочих долучатися до бета-тесту. Взяти участь в тестуванні можуть українці, які досягли 16 років, мають верифікований ідентифікаційний код у «Дії» та судову справу зі штрафом за адмінпорушення. Долучитись до бета-тесту можна за наступним посиланням.

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