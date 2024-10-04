Новини Софт 04.10.2024 о 10:15 comment views icon

Spotify автоматично створюватиме офлайн-плейлист під час втрати Інтернету

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Spotify автоматично створюватиме офлайн-плейлист під час втрати Інтернету

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Нова опція Offline Backup в Spotify збирає недавно відтворені композиції та композиції з черги в окремий плейлист під час втрати Інтернету, далі їх можна відфільтрувати за виконавцем і жанром.

До цього офлайн-плейлист у Spotify формувався вручну, поки доступне з’єднання для передачі даних. Offline Backup стане альтернативою для випадків, коли Інтернет раптово зникає (до речі, актуально для України в умовах блекаутів).

Плейлист Offline Backup автоматично з’являтиметься на домашній сторінці Spotify, коли пристрій перейде в режиму офлайну. Однак для цього знадобиться увімкнути в налаштуваннях офлайн-прослуховування і прослухати до відключення щонайменше п’ять пісень.

Очікувано, функція доступна лише власникам преміальної передплати на Spotify.

Коли офлайн-плейлист сформується, його можна відфільтрувати та відсортувати за виконавцем, настроєм і жанром, а також зберегти до бібліотеки, аби використовувати в будь-який момент, а не лише без зв’язку.

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Джерело: Spotify

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

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