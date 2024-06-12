Spotify додасть lossless (Hi-Fi, музику без втрат) цього року у новому тарифі за +$5 — інсайдер

За словами інсайдера, Spotify у цьому році представить новий, дорожчий преміальний план передплати, у якому нарешті буде доступна цифрова музика lossless (без втрат). Користувачі будуть платити щонайменше на $5 за аудіо кращої якості кращого аудіо та нові інструменти створення плейлистів та керування бібліотекою.

Spotify позиціюватиме Hi-Fi як додаткову опцію — це не заміна якихось тарифів. Користувачі залишатимуться на поточних тарифах, якщо не оберуть додаткові можливості. Усе разом коштуватиме залежно від базового тарифу, але очікується приблизно 40% націнки. на початку тижня акції Spotify здорожчали на 2,9%.

Spotify оголосив про Hi-Fi аудіо ще в лютому 2021 року, але розгортання досі не відбулося. Більшість інших сервісів потокової музики вже пропонують аудіо вищої якості.

Чутки щодо нового рівня підписки з’явився після підвищення цін для користувачів Spotify у багатьох країнах.Минулого тижня компанія заявила, що підніме ціни в США на $1 долар на місяць у липні — до $11,99 на місяць. Минулого року вартість тарифу у США вже зросла на $1, до $10,99 після того, як була незмінною понад 10 років.

Новий преміальний план міг би додати Spotify сотні мільйонів доходу, який потім буде розподілено з власниками прав на музику. Поки невідомо, який відсоток користувачів зацікавлений у новому тарифі та чи отримають автори музики додаткові виплати.

Також підписники нового плану зможуть миттєво створювати власні списки відтворення для певних видів діяльності, дат, пір року тощо. Списки відтворення адаптуватимуться до кожного користувача залежно від його поведінки, з часом вони зможуть створюватися без підказок.

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Джерело: Bloomberg

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