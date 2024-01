Spotify називає нові умови Apple App Store у Європі «здирництвом» та «повним фарсом»

Spotify, м’яко кажучи, не в захваті від нових умов Apple для розробників у Європейському союзі. Сервіс потокової музики оприлюднив власну відповідь на нові правила, назвавши нові комісії, накладені на розробників, «здирництвом», а план відповідності закону DMA від Apple «цілковитим і повним фарсом», який продемонстрував, що технічний гігант вважає, що правила не застосувати до них.

Apple оголосила про низку змін, які нібито відповідають букві законодавства ЄС. Компанія заявила, що розробники додатків у ЄС сплачуватимуть знижені комісії, але також запровадила нову «комісію за базову технологію», яка вимагає від розробників платити 0,50 євро за кожне перше щорічне встановлення застосунку від 1 мільйон встановлень, незалежно від каналу розповсюдження. Компанія також стягуватиме комісію за обробку платежів у розмірі 3%, коли розробники використовують платежі Apple у програмі замість власної альтернативи.

Раніше CEO Epic Games Тім Суїні, чия компанія подала до суду на Apple через антимонопольні проблеми, вже засудив план Apple, заявивши, що цей випадок «зловмисного дотримання» повний «сміттєвих зборів», і тепер Spotify говорить те саме.

Голова Spotify Даніель Ек поділився своїми думками щодо оголошеної Apple відповіді на європейський закон DMA після перевірки юристами Spotify. Він назвав оголошені умови «в кращому випадку розпливчастим і такими, що вводить в оману».

After sitting with our legal team to parse through the fine print of Apple’s DMA announcement (that took a while), which is, at best vague and misleading, I wanted to share my thoughts.

While Apple has behaved badly for years, what they did yesterday represents a new low, even…

— Daniel Ek (@eldsjal) January 26, 2024