Spotify називає нові умови Apple App Store у Європі «здирництвом» та «повним фарсом»

Spotify, м’яко кажучи, не в захваті від нових умов Apple для розробників у Європейському союзі. Сервіс потокової музики оприлюднив власну відповідь на нові правила, назвавши нові комісії, накладені на розробників, «здирництвом», а план відповідності закону DMA від Apple «цілковитим і повним фарсом», який продемонстрував, що технічний гігант вважає, що правила не застосувати до них.

Apple оголосила про низку змін, які нібито відповідають букві законодавства ЄС. Компанія заявила, що розробники додатків у ЄС сплачуватимуть знижені комісії, але також запровадила нову «комісію за базову технологію», яка вимагає від розробників платити 0,50 євро за кожне перше щорічне встановлення застосунку від 1 мільйон встановлень, незалежно від каналу розповсюдження. Компанія також стягуватиме комісію за обробку платежів у розмірі 3%, коли розробники використовують платежі Apple у програмі замість власної альтернативи.

Раніше CEO Epic Games Тім Суїні, чия компанія подала до суду на Apple через антимонопольні проблеми, вже засудив план Apple, заявивши, що цей випадок «зловмисного дотримання» повний «сміттєвих зборів», і тепер Spotify говорить те саме.

Голова Spotify Даніель Ек поділився своїми думками щодо оголошеної Apple відповіді на європейський закон DMA після перевірки юристами Spotify. Він назвав оголошені умови «в кращому випадку розпливчастим і такими, що вводить в оману».

After sitting with our legal team to parse through the fine print of Apple’s DMA announcement (that took a while), which is, at best vague and misleading, I wanted to share my thoughts. While Apple has behaved badly for years, what they did yesterday represents a new low, even… — Daniel Ek (@eldsjal) January 26, 2024

Ек каже, що рішення Apple є «майстер-класом із викривлення», оскільки воно дає розробникам додатків вибір: дотримуватися поточних умов або перейти на нову заплутану модель, яка спочатку може виглядати привабливо, але насправді може означати ще більшу платню. Він зазначає, що будь-яка програма з десятками чи сотнями мільйонів користувачів із ЄС тепер стикатиметься з новим податком на кожне нове завантаження та щорічне оновлення — це також вплине на ряд великих програм, таких як WhatsApp, Duolingo, X, Pinterest, як власне й Spotify.

Система чітко розроблена таким чином, щоб програми не вибирали альтернативні засоби розповсюдження, такі як стороннє завантаження або альтернативні магазини програм. Однак без великих програм, доступних через ці альтернативні канали, вони втратять свою привабливість для споживачів. Крім того, через підвищені збори у Spotify навіть немає вибору, пояснює Ек — він змушений дотримуватися поточної системи.

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«Сам Spotify стикається з невиправданою ситуацією. З нашою європейською базою встановлення Apple у 100 мільйонів, цей новий податок на завантаження та оновлення може різко підвищити наші витрати на залучення клієнтів, потенційно збільшивши їх у десять разів. Це тому, що ми повинні платити за кожне встановлення або оновлення нашої безкоштовної або платної програми, навіть для тих, хто більше не користується послугою. Отже, що це залишило нас? Згідно з новими умовами, ми не можемо дозволити собі ці комісії, якщо хочемо бути прибутковою компанією, тому наш єдиний вихід — залишатися статус-кво. Саме те, проти чого ми боролися п’ять років», — каже Ек.

«Пропозиція Apple змушує розробників вибирати між двома антиконкурентними та незаконними варіантами. Або дотримуйтеся жахливого статус-кво, або виберіть новий заплутаний набір термінів, які є шкідливими як для розробників, так і для споживачів. Це ще одна спроба обійти регулювання, подібне до якого ми бачили в США, Нідерландах і Південній Кореї. «План» Apple є безсоромною образою для Європейської комісії та мільйонів європейських споживачів, яких вони представляють, – він не має бути дійсним і повинен бути відхилений Комісією», — каже Рік ВанМетер, виконавчий директор CAF, лобістського об’єднання виробників програмного забезпечення, до якого входить і Spotify.

Джерело: TechCrunch