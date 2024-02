Споживачі назвали чохли FineWoven від Apple «сміттям», вони дряпаються та розшаровуються

Apple анонсувала нові чохли FineWoven під час анонсу лінійки iPhone 15, проте з того часу на них чимало нарікань. Майже одразу чохли, на 68% зроблені з перероблених матеріалів, почали продаватися зі знижкою. Тепер нова хвиля критики користувачів.

Її запустила журналістка WSJ Джоанни Стерн, яка розповіла про власний чохол FineWoven для iPhone 15 Pro. Вона поскаржилася, що краї відшаровуються, тканина подряпалася, як старий компакт-диск, і стала кольором нагадувати гнилий банан:

Here it is. My iPhone 15 Pro Max’s FineWoven case. Peeling edges, scratches and browning like a rotten banana.

An Apple spokesman said that the company’s cases are engineered at the highest standard to protect iPhones.

More on this not-so-fine FineWoven case in my newsletter… pic.twitter.com/cpDc46LpN8

— Joanna Stern (@JoannaStern) February 23, 2024