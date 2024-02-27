Споживачі назвали чохли FineWoven від Apple «сміттям», вони дряпаються та розшаровуються

Apple анонсувала нові чохли FineWoven під час анонсу лінійки iPhone 15, проте з того часу на них чимало нарікань. Майже одразу чохли, на 68% зроблені з перероблених матеріалів, почали продаватися зі знижкою. Тепер нова хвиля критики користувачів.

Її запустила журналістка WSJ Джоанни Стерн, яка розповіла про власний чохол FineWoven для iPhone 15 Pro. Вона поскаржилася, що краї відшаровуються, тканина подряпалася, як старий компакт-диск, і стала кольором нагадувати гнилий банан:

Ось він, народ. Чохол FineWoven для мого iPhone 15 Pro Max після п’яти місяців використання. Краї відшаровуються, тканина подряпана, як старий компакт-диск, і він коричневий, як гнилий банан. Я чекаю, коли до мене додому прийдуть з Центру контролю та профілактики захворювань, його оголосять біомедичною проблемою. Apple заявила велику екологічну перевагу чохла FineWoven, коли восени анонсувала його разом із моделями iPhone 15. Замінюючи шкіряні чохли, Apple заявила, що цей матеріал FineWoven є «елегантним і довговічним новим текстилем» і що він на 68% складається з «вторинної сировини, що переробляється після споживання». Захоплююче. За винятком того, що з FineWoven не все гаразд.

Here it is. My iPhone 15 Pro Max’s FineWoven case. Peeling edges, scratches and browning like a rotten banana. An Apple spokesman said that the company’s cases are engineered at the highest standard to protect iPhones. More on this not-so-fine FineWoven case in my newsletter… pic.twitter.com/cpDc46LpN8 — Joanna Stern (@JoannaStern) February 23, 2024

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Це не лише її думка, передає 9to5mac. Інформація підтверджується опитуванням від Джона Грубера, в якому взяло участь понад 3300 людей. Він запропонував три варіанти: «він тримається добре» (17,9%), «він тримається нормально» обрали 26,7%, проте 55,3% погодилися з твердженням, що «це шматок сміття», маючи на увазі звісно чохол FineWoven. Нижче можна побачити кілька ілюстрацій на тему.

If you own an Apple FineWoven iPhone case and have used it regularly for the last few months:https://t.co/4XQ7cu7nlB — John Gruber (@gruber) February 24, 2024

Hasn’t held up well at all. Seems low end and makes me feel like I’m holding junk 🙁 pic.twitter.com/PbXApKeMQj — Suitcase living working empty nesters (@WoodsAusCan) February 25, 2024

It peels and deteriorates within a month.https://t.co/WBZrYI107z — Param Aggarwal (@paramaggarwal) February 25, 2024

You be the judge. pic.twitter.com/8YjjeO0zBk — Peter Herzog (@peterh) February 25, 2024

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