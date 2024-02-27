Новини Пристрої 27.02.2024 о 10:43 comment views icon

Споживачі назвали чохли FineWoven від Apple «сміттям», вони дряпаються та розшаровуються

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Юрій Орос

Автор новин

Споживачі назвали чохли FineWoven від Apple «сміттям», вони дряпаються та розшаровуються

Apple анонсувала нові чохли FineWoven під час анонсу лінійки iPhone 15, проте з того часу на них чимало нарікань. Майже одразу чохли, на 68% зроблені з перероблених матеріалів, почали продаватися зі знижкою. Тепер нова хвиля критики користувачів.

Її запустила журналістка WSJ Джоанни Стерн, яка розповіла про власний чохол FineWoven для iPhone 15 Pro. Вона поскаржилася, що краї відшаровуються, тканина подряпалася, як старий компакт-диск, і стала кольором нагадувати гнилий банан:

Ось він, народ. Чохол FineWoven для мого iPhone 15 Pro Max після п’яти місяців використання. Краї відшаровуються, тканина подряпана, як старий компакт-диск, і він коричневий, як гнилий банан. Я чекаю, коли до мене додому прийдуть з Центру контролю та профілактики захворювань, його оголосять біомедичною проблемою.

Apple заявила велику екологічну перевагу чохла FineWoven, коли восени анонсувала його разом із моделями iPhone 15. Замінюючи шкіряні чохли, Apple заявила, що цей матеріал FineWoven є «елегантним і довговічним новим текстилем» і що він на 68% складається з «вторинної сировини, що переробляється після споживання». Захоплююче. За винятком того, що з FineWoven не все гаразд.

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Це не лише її думка, передає 9to5mac. Інформація підтверджується опитуванням від Джона Грубера, в якому взяло участь понад 3300 людей. Він запропонував три варіанти: «він тримається добре» (17,9%), «він тримається нормально» обрали 26,7%, проте 55,3% погодилися з твердженням, що «це шматок сміття», маючи на увазі звісно чохол FineWoven. Нижче можна побачити кілька ілюстрацій на тему.

Що не так з Apple FineWoven — iFixit заглянули всередину чохлів за допомогою мікроскопу

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