Індійці, що сплатили за передзамовлення Tesla по $1000 у 2016 році, не отримали авто — але й гроші повернути не так просто

У квітні 2016 року Tesla відкрила сайт попереднього бронювання для Індії, однак і досі не продає електромобілі в країні, яка є третім за величиною авторинком у світі.

Одним із перших сплатив за бронювання авто Вішал Гондалл — генеральний директор медичного стартапу GoQii і давній фанат Ілона Маска. На той час послуга коштувала $1000 і чоловік не пошкодував грошей, хоча жодної ясності щодо того, чи почне Tesla постачати авто в Індію не було. Після 7 років марного очікування Гондалл вирішив зрештою скасувати бронювання — і це був початок ще одного випробування. Пів року чоловік засипав листами Tesla і не отримував відповіді — відшкодування зрештою надійшло, однак жодних вибачень клієнт не почув.

За даними Rest of World, Вішал Гондалл — не єдиний, хто втрапив у подібну ситуацію. Дехто каже, що через марне очікування розчарувався в Tesla і зрештою переключився на інших виробників електомобілів, однак найвідданіші фанати продовжують чекати на свій «скарб».

«Було б дивно сказати, що я зроблю це знову», — каже Аміт Бхавані, засновник технічного блогу PhoneRadar, який забронював Model 3 у 2016 році. «Якщо я побачу виставковий зал у Гайдарабаді з належним сервісним центром, то можливо. Але я більше не буду довіряти Маску».

Бхавані також отримав свої кошти не одразу — пришвидшенню посприяло його відео на YouTube про скасування замовлення Tesla. Він також описав свої проблеми у кількох дописах на X

«Хтось просто поставив мене поперед черги і повернув гроші, щоб я мовчав», — сказав він. «Я дізнався, що звичайним людям, які скасували бронювання, не повернули кошти, а лише впливовим особам або людям із синьою галочкою на той час».

У 2016 році рішення Tesla щодо відкриття попереднього бронювання Model 3 в Індії було сприйнято з великим хвилюванням. За кілька годин кілька відомих технічних і бізнес-лідерів країни забронювали авто та повідомили про це в соціальних мережах. Відтоді Маск називав щоразу нові дати заходу компанії в Індію: літо 2017-го, 2019 рік, та «за можливості» в середині 2023 року.

Tesla навіть зареєструвала індійську дочірню компанію в Бенгалуру в січні 2021 року, але офіційного каналу для покупки автомобіля Tesla безпосередньо в країні досі немає.

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Коли на початку 2024 року Маск оголосив про свій план відвідати Індію, багато хто очікував, що Tesla нарешті знову заговорить про виробництво в країні. Однак лише за два дні до запланованої поїздки Маск скасував її, а за тиждень поїхав до сусіднього Китаю.

«Люди, які оформили бронювання приблизно 8 років тому — не ті, хто хвилюється про суму в $1000», — сказав Югал Джоші, партнер міжнародної дослідницької компанії Everest Group.

Джоші додав, що затримки в інвестиціях (за чутками, у виробництво автомобілів та створення гігафабрики) і нещодавнє скасування поїздки Маска до Індії в поєднанні з його «близькістю до Китаю» ускладнюють ситуацію в і без того невизначеному середовищі.

Ще кілька років тому веб-сайт Tesla показував кнопку скасування, коли потенційний клієнт входив у систему, однак цю опцію нині «забрали» та замінили ідентифікатором електронної пошти, каже співзасновник інтернет-спільноти Tesla Club India Нікіла Чаудхарі. Спільнота має понад 18 600 підписників на X і, серед іншого, займається тим, що допомагає людям скасувати бронювання на електромобілі Tesla. Подекуди доводиться полювати на співробітників автовиробника у LinkedIn, щоб відкликати заявку.

Варун Крішнан, засновник технічного блогу FoneArena, стверджує, що є першою людиною, яка забронювала Model 3 в Індії. Він розповів Rest of World, що отримав відшкодування в розмірі $1000 у січні 2022 року після кількох місяців спілкування зі співробітниками Tesla в Гонконзі та Каліфорнії.

Повернення Tesla з поправкою на інфляцію має скласти $1300 у 2024 році, однак компанія повертає по $1000.

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«Ми жартуємо про те, скільки б коштували ці $1000, якби ми замість цього інвестували в акції Tesla», — сказав Гондал, який зараз їздить на Audi e-tron.

У квітні 2016 року акція Tesla коштувала $16 за штуку, а наразі виросла в 10 разів.

Протягом багатьох років головною проблемою Tesla в Індії було непомірне імпортне мито, яке майже подвоює ціни на автомобілі. 15 березня уряд Індії запропонував зменшити його на 15% — на автомобілі вартістю $35 000 при 8 000 одиниць на рік, якщо виробники налагодять місцеве виробництво протягом трьох років.

Згідно зі звітом Financial Times, Tesla планує відправити співробітників з США для пошуку місця створення гігафабрики в Індії вартістю до $3 мільярдів. Також компанія «шукає лібералізований режим мита», каже Махеш Мурті, засновник фонду венчурної компанії Seedfund і компанії цифрового маркетингу Pinstorm. Мерті попередньо забронював дві Model 3 у 2016 році, але не домагався відшкодування, оскільки вважає, що Tesla оптимістично налаштована щодо Індії, просто обставини поки не складаються. За словами Мерті, члени Товариства індійських виробників автомобілів «інтенсивно лобіювали недопуск Tesla».

Анкур Бісен, старший партнер консалтингової фірми Technopak, каже, що ринок перебуває у дещо іншому стані, аніж тоді коли Tesla планувала увійти в індійську екосистему.

«2016 рік був зовсім іншою епохою щодо зрілості електромобілів. Крім Tesla, ми нікого не знали».

За словами Югала Джоші з Everest Group, одержимість індійців Tesla узгоджується зі світовою тенденцією. Він сказав, що компанія «випереджала свої аналоги мінімалістичним дизайном, функціями, впровадженням технологій і зосередженістю на досвіді водіння».

«Власник Tesla може виглядати круто та виділятися. Люди з грошима можуть витратити цілі статки лише на ці два аспекти».

За матеріалами Rest of World

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