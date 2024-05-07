«Майже звільнили»: менеджер спільноти Helldivers 2 в Discord мав неприємності через коментарі ситуації з PSN

Менеджер спільноти гравців Helldivers 2 в Discord з ніком Spitz раптом перестав публікувати коментарі після ситуації, що склалася на вихідних навколо гри. Нагадаємо, Sony довелося скасувати рішення про обов’язкову прив’язку Helldivers 2 на ПК до облікового запису PlayStation Network, недоступної у багатьох країнах, через тиск користувачів.

Схоже, коментуючи ситуацію, Spitz сказав щось таке, що обурило керівництво. У понеділок він повернувся на канал та відповів на питання про звільнення.

«Майже, не зовсім. Виявилося, що видавці не люблять говорити людям про негативні відгуки та повернення гри й грошей. Але я все ще тут і радий, що ми всі змінили ситуацію».

На вихідних Spitz казав розгніваним членам каналу Discord, що негативні відгуки Steam були б ефективнішим способом впливу на Sony, і що розробники гри Arrowhead не задоволені тим, як обернулися справи.

«Гравці, які висловлюють своє невдоволення через огляди, відшкодування тощо, додають нам більше ваги в обговоренні з Sony. Мені боляче спостерігати за падінням популярності гри в рейтингах, але дискусії тривають, і ми на боці гравців у цій боротьбі», — писав Spitz у суботу.

Фактично, менеджер спільноти, якій прийшов на цю посаду з неї, публічно підтримав користувачів від імені Arrowhead та закликав до деяких дій. Ймовірно, він не мав на це повноважень або його дії не сподобалися Sony, але тривалий час він не писав у спільноті. Точно не відомо, що означає статус «майже» у відношенні до звільнення, але він може включати якісь обмеження.

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Джерело: PC Gamer