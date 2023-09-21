Новини Пристрої 21.09.2023 о 11:06

Чохли FineWoven для iPhone вже продаються зі знижкою. Користувачі нарікають на якість

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Юрій Орос

Автор новин

Журналісти видання The Verge назвали нові чохли для iPhone «поганими, навіть дуже поганими». Лінійка аксесуарів має назву FineWoven, вона зроблена в рамках прагнення Apple стати вуглецево-нейтральною компанією.

Лінійка FineWoven — це чохли для iPhone 15 за 59 доларів, гаманець MagSafe, тримач для AirTag за 35 доларів та ремінці для Apple Watch за 99 доларів. Всі вони зроблені з нового матеріалу, який Apple використовує замість шкіри, щоб зробитися більш екологічними. FineWoven на 68% складається з вторинної сировини.

Чохли FineWoven для iPhone вже продаються зі знижкою. Користувачі нарікають на якість

Матеріал виглядає досить схожим на шкіру на зображеннях, проте в реальності на ньому залишаються подряпини навіть від нігтів та ключів. Через це в користувача постійно виникає бажання відполірувати FineWoven. Гаманець із тримачем MagSafe був трохи ушкодженим уже з коробки.

Чохли FineWoven для iPhone вже продаються зі знижкою. Користувачі нарікають на якістьЧохли FineWoven для iPhone вже продаються зі знижкою. Користувачі нарікають на якістьЧохли FineWoven для iPhone вже продаються зі знижкою. Користувачі нарікають на якість

Здається, саме через такі відгуки ціна на чохол Apple iPhone 15 Plus FineWoven Case with MagSafe вже впала, передає Engadget. На Amazon була можливість зловити знижку на 5%, відповідно придбати виріб за 56 доларів замість 59. Але наразі за посиланням його немає в наявності.

Чохли FineWoven для iPhone вже продаються зі знижкою. Користувачі нарікають на якість

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