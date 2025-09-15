Справжній режим інкогніто: Google Chrome обійшов відстеження користувачів без cookies

Chrome Incognito

Після того як Google відокремила режим AI Mode від режиму Incognito у браузері Chrome, компанія тихо працює над новим захистом для забезпечення приватного перегляду.

Наразі деякі сайти застосовують приховані фонові зображення для відстеження користувачів навіть тоді, коли файли cookie вимкнені. Ця техніка, відома як ідентифікація за відбитком Canvas. Вона використовує крихітні відмінності у тому, як кожен пристрій відтворює такі приховані зображення, щоб створити унікальний ідентифікатор користувача.

І тепер Google тестує блокування відбитків Canvas у режимі Chrome Incognito. Наразі пошуковий гігант перевіряє нову функцію в експериментальній версії браузера Chrome Canary, яка має назву “Enable blocking canvas readbacks in Incognito”. Якщо її активувати, Chrome блокує сайтам можливість зчитувати приховані зображення. У випадку, коли скрипт намагається отримати ці дані, браузер генерує помилку.

Режим Incognito традиційно вважається способом підвищити приватність перегляду, проте методи відстеження на кшталт ідентифікації за відбитком Canvas знижували його ефективність. Новий захист перекриває один із найпоширеніших прийомів, ускладнюючи сайтам можливість відслідковування користувачів під час приватних сесій.

Наразі ця функція доступна лише як прихований прапорець у Chrome Canary. Якщо її реалізація буде успішною, вона може з’явитися і в стабільних версіях браузера, посиливши приватність Incognito та наблизивши її до того рівня захисту, якого давно чекають користувачі.

Це не єдині нововведення, над якими працює команда розробників. Крім того:

створюється новий протокол верифікації електронної пошти,

для неактивних сайтів буде скасовано доступ до буфера обміну,

готується функція відновлення вкладок після аварійного завершення роботи під час перезапуску,

на Windows може з’явитися підтримка перетягування дотиком (touch drag-and-drop).

Джерело: windowsreport