Новини Софт 15.09.2025 comment views icon

Справжній режим інкогніто: Google Chrome обійшов відстеження користувачів без cookies

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Справжній режим інкогніто: Google Chrome обійшов відстеження користувачів без cookies
Chrome Incognito

Після того як Google відокремила режим AI Mode від режиму Incognito у браузері Chrome, компанія тихо працює над новим захистом для забезпечення приватного перегляду.

Наразі деякі сайти застосовують приховані фонові зображення для відстеження користувачів навіть тоді, коли файли cookie вимкнені. Ця техніка, відома як ідентифікація за відбитком Canvas. Вона використовує крихітні відмінності у тому, як кожен пристрій відтворює такі приховані зображення, щоб створити унікальний ідентифікатор користувача.

І тепер Google тестує блокування відбитків Canvas у режимі Chrome Incognito. Наразі пошуковий гігант перевіряє нову функцію в експериментальній версії браузера Chrome Canary, яка має назву “Enable blocking canvas readbacks in Incognito”. Якщо її активувати, Chrome блокує сайтам можливість зчитувати приховані зображення. У випадку, коли скрипт намагається отримати ці дані, браузер генерує помилку.

Режим Incognito традиційно вважається способом підвищити приватність перегляду, проте методи відстеження на кшталт ідентифікації за відбитком Canvas знижували його ефективність. Новий захист перекриває один із найпоширеніших прийомів, ускладнюючи сайтам можливість відслідковування користувачів під час приватних сесій.

Наразі ця функція доступна лише як прихований прапорець у Chrome Canary. Якщо її реалізація буде успішною, вона може з’явитися і в стабільних версіях браузера, посиливши приватність Incognito та наблизивши її до того рівня захисту, якого давно чекають користувачі.

Це не єдині нововведення, над якими працює команда розробників. Крім того:

  • створюється новий протокол верифікації електронної пошти,
  • для неактивних сайтів буде скасовано доступ до буфера обміну,
  • готується функція відновлення вкладок після аварійного завершення роботи під час перезапуску,
  • на Windows може з’явитися підтримка перетягування дотиком (touch drag-and-drop).

Джерело: windowsreport

Популярні новини

arrow left
arrow right
YouTube запустив кнопку Hype у 39 країнах — глядачі можуть підняти рейтинг відео
Оновлення «зламало» Chrome на Windows і macOS — браузер зависає або не запускається
"Просто змініть телефон": тизер Google Pixel 10 висміяв затримку ШІ в Apple, інсайдери додали вигляд Pro з усіх боків
Google Pixel 10 Pro XL вражає міцністю, а Pixel 10a розчаровує комплектацією
Google Pixel 10 Pro можуть знімати 12-бітне відео 4K RAW — як увімкнути приховану можливість
Google ледь не запустив власний «ChatGPT» раніше за OpenAI, — колишній розробник, CEO Microsoft AI
Google Translate покращив вуличний голосовий переклад та отримав функцію вивчення мов
Пошук Google AI Mode стає розумнішим — підтримка PDF, зображень та відео на підході
Суд дозволив Google залишити Chrome та платити Apple
Google Photos отримує голосове редагування: просто розкажіть, яке фото ви хочете
До стрічки Google Discover додають ШІ-огляди — ще менше трафіку для сайтів новин
П’ятничний чат ITC: коли ШІ зустрічає сувору реальність, а Starlink — технічні проблеми
Google представила Pixel 10 Pro Fold за ціною від $1799 — потужний, міцний та яскравий, але у жовтні
Google заощадила на Pixel 10: базові моделі на 128 ГБ не отримали швидкої пам'яті UFS 4.0
ШІ Google Gemini навчився писати комікси та дитячі книжки
Comet від Perplexity або інший ШІ-браузер може видати зловмисникам дані кредитки під час обробки вебсторінки, — дослідження Brave
Забудьте про Nano Banana: власник TikTok запустив генератор зображень, що "побив у тестах" модель Google
Google випустила Android 16 QPR1 для Pixel: Material 3 Expressive, нові функції та багато виправлень
Ресторан мав розлючених клієнтів через ШІ Google та вигадані ним спеціальні пропозиції
Google прокачала фото в Gemini: зміна стилю та інтер'єру, поєднання кадрів, збереження рис обличчя
Google телефонуватиме за вас в магазини
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати