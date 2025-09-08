Новини Софт 08.09.2025 comment views icon

У Chrome 140 все ще можна увімкнути uBlock Origin

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Минулого тижня Google випустила Chrome 140 у публічний канал, і разом із цим компанія ускладнила запуск розширень браузера на основі Manifest V2. Можливість відновлювати MV2-розширення через кілька експериментальних прапорців більше недоступна, адже Google видалила відповідні опції. Однак ті, хто хоче й надалі використовувати uBlock Origin, усе ще можуть встановити це розширення (як і інші проєкти на Manifest V2). Ось як це зробити.

Раніше інсталяція uBlock Origin у Chrome спиралася на прапорці M137 або M138 без терміну дії. Після їхнього увімкнення Chrome дозволяв запускати розширення Manifest V2 через набір інших прапорців. Тепер же Chrome більше не дозволяє продовжувати дію цих прапорців. Таким чином, єдиний спосіб змусити uBlock Origin працювати — змінити ярлик браузера.

Як запустити uBlock Origin у Chrome 140:

  1. Створіть ярлик Chrome на робочому столі або у меню “Пуск”.
  2. Клацніть правою кнопкою на ярлик і виберіть “Властивості”.
  3. У полі “Об’єкт” поставте пробіл і додайте таку команду: –disable-features=ExtensionManifestV2Unsupported,ExtensionManifestV2Disabled
  4. Збережіть зміни й запустіть браузер.

Тепер ви зможете знову ввімкнути uBlock Origin або завантажити його через Chrome Web Store.

Метод інсталяції через функцію “Load Unpacked” все ще працює, але перед цим потрібно активувати прапорець “Temporarily unexpire M139 flags” у Chrome 140 або “Temporarily unexpire M140 flags” у Chrome 141.

Варто врахувати, що всі ці рішення — лише тимчасові обхідні шляхи. Майбутні оновлення Chrome й надалі ускладнюватимуть роботу розширень Manifest V2, аж поки вона стане повністю неможливою. Тому, навіть якщо зараз у вас є обхідні варіанти, потрібно вже зараз продумати наступний план дій: або перейти на браузер, який ще підтримує MV2 (наприклад, Firefox чи Opera), або обрати блокувальник контенту на основі Manifest V3, такий як uBlock Origin Lite.

Джерело: neowin

