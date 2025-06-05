Справжнє бездротове живлення — пристрій Etherdyne живить всі гаджети на столі у захопливій відеодемонстрації

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YouTube-канал DIY Perks разом зі стартапом Etherdyne Technologies створив справжню бездротову систему живлення. Усі пристрої на столі живляться без кабелів.

Ютубер Метью Перкс використав бездротову мишу, клавіатуру, бездротові стереодинаміки, мікрофон та бездротовий монітор. Все це живиться від гнучкої петлі з дроту потужністю до 100 Вт. Комплект Wire-Free Power Zone від Etherdyne працює аналогічно бездротовим зарядним пристроям телефонів, які генерують змінне електромагнітне поле з частотою 110 до 205 кГц та близько 15 Вт потужності.

Але оскільки частота низька, зазвичай телефон має перебувати дуже близько до бездротового зарядного пристрою та ще й ідеально рівно. Через це бездротовість живлення фактично сходить нанівець — пристрої мають торкатися один одного.

Рішення Etherdyne має частоту передачі 6,78 МГц, що дозволяє йому видавати до 100 Вт потужності на відстані до 1 м. Також не потрібно ідеально вирівнювати котушки — в межах дії поля пристрої надійно отримують достатню потужність.

Щоб довести, що вся периферія на відео не працює від акумуляторів, Перкс демонстративно позбавився їх. Він вийняв батарейку з миші та замінив її бездротовим приймачем живлення. Також ютубер виготовив стереодинаміки, кухоль з підігрівом та бездротовий мікрофон із за допомогою 3D-друку — усі вони живляться без дротів. Ще він модифікував 24-дюймовий монітор, створивши приймач з двома 7-ватними петлями живлення. Монітор доповнює бездротовий HDMI-приймач.

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На жаль, технологія Wire-Free Power Zone ще не доступна комерційно. Втім, можна замовити тестовий комплект на сайті Etherdyne Technologies для експериментів. Природно виникають побоювання щодо впливу пристрою на здоров’я, але компанія стверджує, що пристрій вже отримав сертифікати FCC та CE та відповідає нормам безпеки.

Джерело: Tom’s Hardware

Розділ Технології виходить за підтримки

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