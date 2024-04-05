SSD в M2 MacBook Pro заповнився настільки, що не дозволяв видалити дані – допомогла лише повна очистка

Експерт з Apple Mac, журналіст Гленн Флейшман, написав про незбагненну проблему, з якою зіткнувся один із його дітей після спроби завантажити гру з сервісу Steam на MacBook Pro з чипом M2 та майже заповненим SSD. Накопичувач не видаляв непотрібні дані. При цьому різноманітні спроби звільнити місце на накопичувачі зазнали невдач. Зрештою довелося вдатися до радикальних заходів та повністю очистити SSD для нової інсталяції.

Цей MacBook Pro був оснащений SSD місткістю 1 ТБ і був частиною домашньої мережі з регулярним резервним копіюванням через Time Machine. Перш за все діти спробували очистили кошик, щоб звільнити місце на диску. Це не допомогло. Спроби Гленна Флейшмана очистити кошик завершувалися появою повідомлення «Операцію неможливо завершити, оскільки диск заповнений».

Далі Флейшман намагався звільнити місце на накопичувачі, використовуючи Terminal та Disk Utility. Проте і в цих випадках система нарікала на брак місця для виконання необхідних операцій. Перезапуск, очищення кешу та маніпуляції з диском відновлення також не призвели до бажаного результату.

В результаті Флейшман вдався до повного стирання накопичувача та встановлення MacOS з нуля. Оскільки створювалися резервні копії Time Machine, було сподівання на відновлення даних, коли все повернеться до нормального стану. Однак MacOS на відновленій машині виявила проблему з «процедурою монтування мережі на основі SMB/Samba для відновлення Time Machine». В результаті «ніхто не знайшов рішення». Зрештою вдалося відновити лише незначну частину файлів із резервної копії Time Machine, збереженої на зовнішньому SSD.

Підсумовуючи, Гленн Флейшман турбується, як менш досвідчені користувачі Mac впораються з «системними, каскадними збоями, подібними до цього».

Джерело: tomshardware